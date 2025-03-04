立委憂台灣矽盾力量被削弱 卓榮泰回應：台灣力量的延伸

台積電（2330）宣布增加1,000億美元投資於美國先進半導體製造，對此，行政院長卓榮泰表示，產業全球布局，對台灣而言都是力量的延伸，只要在合乎國家戰略的布局；經濟部長卓智輝則說，經濟部投審司將依規來審查，先前經濟部派員赴華府，不是為了台積電，而是為了了解美國的環境是怎麼樣。

立法院會今日召開，會中國民黨立委柯志恩提及有關台積電赴美投資事宜，並詢問何時知道台積電投資的消息？對此，卓榮泰表示，正式的來說，是的台積電正式宣布時候，政府也同步的了解，但之前政府跟產業的接觸是頻繁的而且是有效的，只要合乎國家的戰略布局，產業界去做全球布局，對台灣來說都是力量的延伸。

卓榮泰表示，台灣有事，全世界都會受到影響，台灣有事，中國也不會沒事，現在台灣與世界友盟國家努力的，是維持印太地區的和平穩定。之前他已說明過，會符合台灣在先進製造領先的地位不會被改變等4原則，因此，無論企業做任何海外投資、海外設廠，一定要維持台灣的地位。

柯志恩追問，經濟部投審會敢跟川普說不嗎？郭智輝則表示，依照現行的法規規範，「我們會來審查，對外投資就是要審查」。柯再追問，經濟部先前派次長江文若赴美，當時做了什麼？郭說，「我們當然是去情蒐啊，我們不是去談判的團隊啊，行政院有談判辦公室，我們所情蒐的，是美國的環境是怎麼樣，我們只是去華府，我們並不是到亞利桑那州去」。