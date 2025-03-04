面對川普新政 賴總統：擴大對美投資與採購

賴清德總統4日指出，有風險、有挑戰，就會帶來機會，政府的責任就是做百工百業的後盾，面對近期美國新政府的政策調整，將擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡，並強化臺灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵。同時會和友盟國家加深經貿合作，合力打造全球民主供應鏈。

賴總統今日上午接見第18屆「國家卓越成就獎」、第3屆「國家非營利組織總經理獎」、2024「國家傑出總經理獎」暨第42屆「國家傑出經理獎」。

賴總統致詞時首先恭喜在座的專業經理人分別獲得「國家卓越成就獎」、「國家非營利組織總經理獎」、「國家傑出總經理獎」及「國家傑出經理獎」。並提到，這些獎項，一直是工商界重視且積極爭取的獎項，大家能從眾多優秀人才中脫穎而出，著實不易，也值得恭賀。

賴總統感謝中華民國企業經理協進會長期的貢獻與付出。並表示，大家都是臺灣經濟的舵手，也是根基。感謝企業與國人共同打拚，臺灣去年的經濟成長率達到4.3%，創下近3年新高，交出一張亮眼的成績單。新的一年，全球經濟風險仍然存在，但臺灣在供應鏈上具有關鍵位置，而且，在AI等新興科技應用的加速擴展下，出口及投資動能勢必獲益良多。

賴總統認為，有風險、有挑戰，就會帶來機會，政府的責任就是做百工百業的後盾，提供充足動能，讓企業可以放心經營、民眾能夠安心就業，讓經濟得以持續發展。

賴總統表示，「投資臺灣三大方案」已經延長到2027年，並且擴大適用全球臺商及外人投資企業，除了聚焦半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大信賴產業，還有服務業、大健康產業，來落實「創新經濟」、「均衡臺灣」及「包容成長」的政策目標。

賴總統指出，在發展高科技產業的同時，我們也要持續支持中小微企業和傳統產業。政府今年預計投入116億元，啟動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助中小企業數位及淨零轉型、擴大通路發展。也希望政府做為加薪引擎，帶動民間企業為員工加薪，推動薪資結構透明化，為臺灣營造更優質的投資及就業環境。

面對近期美國新政府的政策調整，賴總統強調，臺灣與美國一直有緊密的溝通管道和合作關係。未來，我們會持續深化與美國的貿易與產業合作，特別是在AI、先進半導體等技術開發；也將擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡，並強化臺灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵。同時會和友盟國家加深經貿合作，合力打造全球民主供應鏈，讓臺灣產業能夠布局全球，持續壯大。

賴總統說，大家都是業界的菁英，擔任各企業甚至是產業發展領頭羊的角色，或是熱心公益的老朋友、熟面孔，他要再次向各位得獎人表達最高的肯定與感謝，也希望與大家一起努力、共同打拚，繼續讓臺灣的實力更強大、社會更團結，一起擦亮臺灣這塊世界品牌。