敗部復活！允能風場啟用 成為台灣第二大離岸風場

曾「風」波不斷的允能風場，2025年2月完成80座風機裝置，並成功併網發電，成為台灣第二大離岸風場，4日在雲林舉行啟用典禮，天豐新能源台灣董事長黃意文接受本報採訪表示，「這是個令人驕傲的成果」，也是最近台灣離岸風電產業界比較正面的消息。

此外，允能離岸風場計畫的四位股東代表今日也全數出席啟用典禮，包括天豐新能源執行長Patrick Lammers、道達爾能源集團再生能源資深副總裁Olivier Jouny、泰國電力控股集團 Jiraporn Sirikum 博士，以及双日株式會社執行長藤本昌義。

允能風場建置延宕近四年，為什麼黃意文能如此充滿自信的說，這是個令人驕傲的成果，甚至為我國離岸風電市場注入一劑強心針呢？

回首來看，原本應在2022年第二階段最早完工併網的雲林允能風場，裝置容量640MW，歷經疫情衝擊、三次滑樁工程意外，甚至還爆發財務危機，但最終在財務重整及積極趕工下，從不被看好到敗部復活，接下來還將力拚6月正式商轉。黃意文強調，「因為我們抱著使命必達的精神」。

其次，黃意文還提到，雲林允能風場的完工，不僅對天豐新能源來說有其特殊意義，對整個台灣離岸風電來說，更是將建置容量推到3.04GW，正式突破3GW大關。黃意文強調，雖然說0.4是一個微小的數字，但是跨過3GW，對整個國家的能源轉型，是極具意義的重要里程碑，也是非常大的成就，「我們很開心，天豐新能源能夠參與台灣的能源轉型過程」。

此外，針對近來離岸風電產業都關注的美國總統川普上任後反風電的逆風，黃意文則表示，這個問題確實是近期離岸風電產業最熱的話題之一，但這個政策以後會不會再變？或者怎麼變？仍都是未知數。

黃意文並強調，天豐新能源對台灣和歐洲離岸風電市場的投入，並未因此出現太大變化，美國對他們來說仍是新開發的市場，目前天豐新能源對美國市場的投入並沒有像某些開發商那麼多，因此受到的影響其實並不大。

同樣的，黃意文也樂觀看待離岸風場建置成本的變化，她指出，若觀察歐洲從1990年開始有離岸風電到現在，它的相關成本其實是有一個非常明顯的下降曲線，所以「我覺得成本下降在再生能源是一個必然的趨勢」。

不過，黃意文也提到，這幾年因為有俄烏戰爭，近來又有一些美國策略上的干涉，確實離岸風電成本下降的這個曲線恐怕走得不會很平順，接下來很有可能也會呈現上上下下的波動，如果從track record的角度來看，時間拉長的話，通常理論上成本下降曲線的現象是會發生的。至於短期之內的成本狀況，則可能還是有變數。

未來是否會繼續投入3-3選商？黃意文則回應指出，天豐新能源之所以未參與3-1、3-2的風電選商，是因為必須專心把允能風場做好，目前允能完工了，也對台灣離岸風電市場充滿信心，天豐新能源未來不排除也有意願參與3-3選商。

允能離岸風場計畫是由天豐新能源、道達爾能源集團、泰國電力控股集團（EGCO 集團）及日商双日株式會社共同投資成立，負責雲林離岸風場的建置與營運。