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美對加墨關稅措施是否變變變 瑞銀：挑優質固定收益作為投資組合

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，考慮到潛在的經濟損失，基準情景仍是採取有選擇的、有針對性的關稅。關稅不確定性增強優質固定收益作為投資組合的部分理由，因其增強組合風險的能力，提高組合韌性。面對波動，投資者可考慮通過多元化的固定收益策略、高等級債權、私募信貸和股票收益策略來分散和提高投資組合收入。

美國總統川普宣布，美國對墨西哥和加拿大加徵關稅的計畫將如期推進。然而，美國商務部長盧特尼克似乎暗示局面仍有轉機。盧特尼克表示，對加拿大和墨西哥的關稅的確將生效，但川普將決定是否堅持計畫中的25%稅率水準。

美國商務部長盧特尼克表示，美國總統川普將如期對加拿大和墨西哥商品徵收新關稅，但要徵收的具體稅率目前「仍不確定」，可能不會是25%。上周日在福克斯電視台發表講話時，盧特尼克表示，川普的決定可能會基於三個交易夥伴之間持續談判而發生改變。相較之下，盧特尼克稱，除非中國大陸致力阻止芬太尼流入美國，否則預料美國將如期提高大陸的關稅稅率。

美國財政部長貝森特2月28日「鼓動」加拿大效仿墨西哥，稱後者已經提議要對大力加徵與華盛頓一致的關稅。此外，川普周末簽署一項新的行政令，對美國進口木材展開國家安全調查，此舉可能會進一步惡化美國與進口軟木最大來源國加拿大的關係。

川普及其各官員傳遞的資訊相互矛盾，在正式加徵關稅前，加劇投資者的困惑。一方面，美國經濟狀況仍然良好，這可能會讓白宮在採取更激進的關稅措施方面有更多空間；但美國高度激進關稅也可能增加通脹壓力和市場波動性。

川普 美國商務部 關稅

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