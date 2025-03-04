關稅與通膨壓力下 長天期投資等級債迎來新機會

美國企業近期面臨多重挑戰，從通膨壓力、消費者信心下降，到川普的「對等關稅」政策與「美國製造」計畫，均影響企業營運與資金規劃。特別是在貿易政策的不確定性下，企業為了調整供應鏈、提高在美國本土生產比重，拉高了對於長期資金的需求，進而推動美國投資等級公司債的發行量。在此環境下，大華銀投信所發行的大華投等美債15Y+（00959B）透過嚴選長天期高票息的投資等級公司債，提供投資人穩定的收益來源，最新除息日為3月7日，每單位配發0.05元，收益發放日為3月28日。

大華投等美債15Y+(00959B)經理人郭勁甫表示，3月初美烏對談在不愉快地氣氛下落幕，再度提高地緣政治的風險。在全球市場充滿變數的情況下，美元資產仍是國際資金的避風港之一。有鑑於聯準會持續「緩降息」，2025年可能最多只降兩碼的環境下，投資人不應過於期待債券的資本利得，而要回歸債券固定收益的本質，在妥善控管違約風險的前提下，選擇票面利率較高的債券領取債息。

郭勁甫表示，預期美國企業將面臨更高的營運與關稅成本，因此企業透過發行長天期債券來鎖定較低的長期資金成本，並確保資本支出計畫得以順利推進。00959B 的投資標的正是這些15年以上、平均信評BBB 級的投資等級公司債，並透過篩選機制，從中挑選票面利率排名前10%的債券，以提升整體收益表現。這樣的策略不僅讓投資人能夠參與優質企業的長期資本計畫，也能在市場動盪環境下享有相對穩定的現金流。

關注未來美國經濟政策走向，而企業的融資與資本支出計畫將持續影響債券市場的資金流向。00959B不僅讓投資人能夠輕鬆參與美國債市，還能參與市場長期資金需求的成長趨勢。00959B以親民發行價，並且採取每月配息機制，提供穩定現金流，在經濟變數仍存的時刻，無疑是投資人追求穩健收益的最佳選擇之一。