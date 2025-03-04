長債今年起轉為淨流入 短債波動低市場鍾愛

美國總統川普啟動關稅戰，市場擔憂通膨捲土重來，導致美股出現回檔；資本市場不確定性增加，也加速資金湧入避險資產。中國信託投信表示，美國經濟雖出現雜音，但大型企業財務體質仍強健，長天期投資等級債受惠信用風險下降，可望成為資金避風港；此外具波動低優勢的短債，被視為短期抵禦市場震盪的利器，因此近期亦持續吸引避險資金流入。

中信優息投資級債（00948B）、中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B）、中信ESG投資級債（00883B）公告第一階段分配評價結果，除息交易日為3月18日，收益分配發放日為4月15日。中國信託投信建議，投資人可持續透過優質的長短債、以股債混搭的槓鈴策略，因應市場風險。

00948B經理人呂紹儀指出，美國聯準會主席鮑爾雖表態不急於降息，但美國以外的國家卻已感受到經濟疲軟帶來的壓力。澳洲央行日前宣布降息，是4年來首次，而紐西蘭也跟進；南韓即將召開2025年第二場利率決策會議，專家普遍認為，面對國內景氣烏雲籠罩，伴隨美國關稅威脅，南韓央行出手降息的機率頗高，凸顯目前全球經濟處於美國獨強的態勢。

然而，美國經濟轉向疲軟的可能性增加，估值已高的美股率先反應，而資金也湧入具避險性質的債券市場。呂紹儀說，美國消費者信心指數創15個月來新低，加上美國零售龍頭Walmart對未來零售市場展望低於市場預期，兩者皆突顯消費者對未來通膨的擔憂，債市受此情緒牽引持續震盪，財務體質強健的長天期投資等級債，以及波動較低的短債，預計將持續受市場鍾愛。

00773B經理人張瓈尹表示，近期美股因多項經濟數據不如預期的利空承壓，資金確實有轉向避險性資產的態勢，10年期公債殖利率下降至4.2%附近，是近3個月以來的低點。進觀察川普關稅政策對產業的影響，以直接受衝擊的汽車業來看，汽車相關股票自關稅戰爆發以來下跌約7%，但汽車業相關債券卻小幅上漲，反映出企業財務體質仍強健，對關稅議題敏感度較低。

在金融業方面，張瓈尹表示，美國大型銀行股公布最新財報普遍優於預期，並調高今年獲利展望，預期利率環境相對較高的背景下，金融業有望保持良好的盈利能力。且川普對於金融業的態度是放鬆監管，關稅戰對金融業影響有限，因此金融債可望獲得避險資金青睞。股市波動劇烈之際，投資人可伺機布局金融債ETF與長天期美債ETF，發揮進可攻、退可守的效果。