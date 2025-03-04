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柏瑞投信：政治干擾下 永續投資長期發展趨勢未變

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會（Fed）於2025年1月暫緩升息步調，市場預期Fed降息時程將推延至今年底，加上1月通膨數據超出市場預期，使得近期美國10年期公債殖利率維持4.5%區間震盪，債市表現相對承壓。近三個月的ESG投資級債指數微漲0.8%、ESG非投資級債指數小漲2.6%，整體表現僅貼近於非ESG債券指數。此外，美國總統川普上任後簽署多項行政命令，其中就包含退出巴黎氣候協定，對全球因應氣候變遷的議題帶來衝擊，以致於ESG股票指數近三個月截至今年1月底的表現，雖延續去年上漲趨勢，但亦小幅落後於MSCI世界指數，漲幅分別為2.2%跟2.6%。

柏瑞投信2025年「洞悉ESG」春季號報告指出，雖然從政治層面來看，川普對永續議題的排斥顯而易見，但回顧其第一任期間，投資人在新冠疫情席捲全球的背景下愈發重視永續投資。

根據券商JP Morgan於2024年11月統計，美國永續投資的AUM與佔整體投資AUM的比重，皆於2020-2021年間呈現大幅成長。且自2015年到2024年底，美國三任總統(歐巴馬、川普到拜登)任期期間的潔淨能源資本支出皆呈現上升趨勢，顯示不論領導人的立場為何，能源轉型的長期發展趨勢並沒有改變。

根據KPMG今年1月發布針對全球機構投資人的調查顯示，多數受訪者表示自家機構仍會因應永續相關的主題來進行投資，其中又以能源效率主題最受重視。而回顧過去10年的指數表現，根據Bloomberg統計，自2013年11月底(指數最早的資料時間)到2025年1月底，MSCI全球巴黎協定氣候指數的表現勝過MSCI世界指數，顯示將永續因子納入投資決策有望帶來更好的回報。

全球ESG企業股票延續2024年上漲趨勢，且受惠於AI技術的發展以及各國央行實施寬鬆貨幣政策的影響，市場對企業未來營收獲利的預期提升。根據Bloomberg的2月統計，全球ESG股票指數2025年預期EPS成長率為12.7%，高於一般企業的10.9%，顯示ESG企業今年的獲利能力仍優於一般企業。

在債市方面，根據Bloomberg統計，今年1月ESG債券指數成分發行企業中，信評被調升家數高於被降評家數，顯示企業基本面依然相對穩健。此外，全球ESG投資級與ESG非投資級企業債指數的殖利率仍位於近年高檔，在1月底分別為4.67%和7.4%，皆為相對於全球公債具有投資吸引力的資產配置標的。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，受益於經濟數據的強韌，投資級企業債與非投資級企業債的利差呈現收斂趨勢，目前利差水位皆低於5年平均水準，反應市場對經濟前景的疑慮逐漸緩解。不過，2025年利差持續收斂的幅度料將有限，今年固定收益資產仍以息收為主要來源，且須留意市場仍有波動風險。

ESG

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