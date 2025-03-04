緯創「伺服器需求旺」產線加班趕工 高管證實：訂單續增

代工大廠緯創（3231）旗下負責製造「高毛利AI伺服器基板」、系統組裝的產線，都落腳在新竹地區，包括現有的湖口N1、N2廠以及竹科新安廠，而這兩處也是緯創主要用來支應輝達（NVIDIA） GB200龐大訂單的所在。而團隊為了慰勞春節期間堅守工作崗位、「不關燈」加班趕工的千名同仁，則特地籌辦盛大的春酒晚宴，並由全球製造總經理賴志忠親自現身，舉杯為前線這批生產伺服器的「主力部隊」加油打氣。

緯創近年因通吃三巨頭的龐大訂單，也被外界視為AI伺服器市場「最大贏家」。而旗下大部分伺服器產品，幾乎都是交由新竹廠區來負責進行生產，不過面對持續增長的市場訂單，廠內千名同仁也只能加緊腳步繼續趕工，就連集團尾牙也都不得不缺席。對此，賴志忠坦言，緯創作為整個AI伺服器市場最大、最主要的製造廠商，也肩負著極為重要的使命，而目前市場需求仍相當強勁，「我們在台灣的訂單也都還在增加中」，團隊將持續提升產能，以因應源源不斷的市場需求。

展望未來，賴志忠表示，「2025年我們將會遇上更多的挑戰，而面對美國總統川普上任以來提出的各種政策，以及全球市場發生的各種變化，我們還是要保持冷靜，同心協力地克服每一個困難」，他強調，大家惟有發揮「One team, one goal（同一個團隊，同一個目標）」的精神攜手共進，才能不斷突破難關、達成這個目標。而他也現場帶領集團旗下多位高管，與台下超過1,000名同仁舉杯同歡，向所有辛苦的同仁致上由衷的感謝，並期許大家在2025年能不畏艱難地攜手共進，迎接更多挑戰與機會，並創造出更好的成果。