緯創「伺服器需求旺」產線加班趕工 高管證實：訂單續增

代工大廠緯創(3231)旗下負責製造「高毛利AI伺服器基板」、系統組裝的產線,都落腳在新竹地區,包括現有的湖口N1、N2廠以及竹科新安廠,而這兩處也是緯創主要用來支應輝達(NVIDIA) GB200龐大訂單的所在。而團隊為了慰勞春節期間堅守工作崗位、「不關燈」加班趕工的千名同仁,則特地籌辦盛大的春酒晚宴,並由全球製造總經理賴志忠親自現身,舉杯為前線這批生產伺服器的「主力部隊」加油打氣。

緯創近年因通吃三巨頭的龐大訂單,也被外界視為AI伺服器市場「最大贏家」。而旗下大部分伺服器產品,幾乎都是交由新竹廠區來負責進行生產,不過面對持續增長的市場訂單,廠內千名同仁也只能加緊腳步繼續趕工,就連集團尾牙也都不得不缺席。對此,賴志忠坦言,緯創作為整個AI伺服器市場最大、最主要的製造廠商,也肩負著極為重要的使命,而目前市場需求仍相當強勁,「我們在台灣的訂單也都還在增加中」,團隊將持續提升產能,以因應源源不斷的市場需求。

展望未來,賴志忠表示,「2025年我們將會遇上更多的挑戰,而面對美國總統川普上任以來提出的各種政策,以及全球市場發生的各種變化,我們還是要保持冷靜,同心協力地克服每一個困難」,他強調,大家惟有發揮「One team, one goal(同一個團隊,同一個目標)」的精神攜手共進,才能不斷突破難關、達成這個目標。而他也現場帶領集團旗下多位高管,與台下超過1,000名同仁舉杯同歡,向所有辛苦的同仁致上由衷的感謝,並期許大家在2025年能不畏艱難地攜手共進,迎接更多挑戰與機會,並創造出更好的成果。