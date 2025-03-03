程泰董座楊德華：要做工具機產業的 UNIQLO 和 ZARA

2025台北國際工具機展3日登場，程泰集團（1583）董事長楊德華表示，面對全球競爭，「程泰要做工具機產業的UNIQLO和ZARA」，他強調，推動工具機平價精品的策略，將是唯一的出路。

楊德華表示，美國總統川普課徵對等關稅，台灣應該跑不掉，如果關稅增至20%以上，程泰最快今年下半年就會啟動美國投資設廠，基地已選定南加州安大略廠區。

程泰集團今年歡慶50週年，特別藉著此次參加台北國際工具機展，邀請海內外經銷商及客戶在台北舉行慶祝餐會，席開20桌，同時也全力搶單。

談到川普關稅變數影響，楊德華坦言，若川普推動對等關稅增加10%至20%，各家同業都會面臨同樣的挑戰，程泰可能調高價格因應；若加徵關稅20%以上，程泰最快今年下半年就會啟動美國製造，擴大在安大略廠區建廠。

楊德華強調，程泰集團深耕美國市場超過30年，除了設有銷售子公司，並在加州安大略取得土地建置倉庫，主攻售後服務，土地面積超過5,000坪，此外，程泰在北美的經銷商夥伴將近60家。

楊德華說，若川普課徵超過20%關稅，反而凸顯程泰布局美國的競爭力，對程泰是利基，程泰會擴大美國廠區，推動美國製造，「把大家認為利空轉為利多」。

展望台灣工具機產業，楊德華直言發展仍會很辛苦，「上有鍋蓋、下有鐵板」，面對前有日本、德國競爭，後有中國大陸和印度崛起直追，台廠不能只拚價格戰，必須要加快升級，只有推出新產品和擁有獨特工藝技術這兩條路。

「程泰要做工具機產業的UNIQLO和ZARA！」楊德華說，推動工具機平價精品的策略，這才是唯一的出路。