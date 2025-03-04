勞退新制分紅 每位勞工平均5.4萬

在人工智慧（AI）高速發展的時代，自動駕駛汽車不只是技術上的突破，更是AI在交通領域的最佳應用範例。它能夠即時分析海量數據，包括道路狀況、行人動態、其他車輛的行為，並迅速做出最佳決策，不僅提升了行車安全，也讓整體交通運輸變得更加高效。然而，自駕車技術再強大，如果法規跟不上，一切都是空談。 尤其是目前的交通法規大多是針對「人類駕駛」設計的，例如酒駕罰則、超速罰單、闖紅燈等，但當「駕駛」變成AI時，這些規則還適用嗎？如果自駕車發生事故，責任該由誰來負擔？是車主、車廠，還是AI開發商？

2025-03-04 06:00