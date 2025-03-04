勞退新制分紅 每位勞工平均5.4萬
去年新制勞退基金大賺近7,000億元，平均每位勞工分紅5.4萬元，勞保局昨（3）日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，據統計，有467萬戶勞工分紅超過5萬元，占整體36.2％，近六成勞工分紅超過2萬元。
受惠台股上漲等因素，勞動基金投資績效佳，去年獲利達1兆428億元，創歷史新高。其中勞工可參與分配的新制勞退基金獲利約6,989億餘元，同創新高，收益率16.16％。
據統計，參與新制勞退收益分配的退休金個人專戶約1,292萬戶，其中有超過半數勞工分紅超過2萬元，約749萬戶、占58%；超過5萬元者約467萬戶、占36.2%，超過三分之一強。
回顧往年新制勞退基金年度績效，2023年新制勞退基金收益數4,785億元，去年3月完成收益分配，逾50.4%勞工收益分配逾2萬元，有25%勞工收益分配逾5萬元。今年分紅更勝以往。
不過，勞保局強調，個別勞工退休金繳納時間及金額都不同，每位勞工實際分配到的收益金額也有所差異，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。
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