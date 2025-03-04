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退休基金元月賺1,333億 國保、退撫基金表現也亮眼
勞動基金運用局、公務人員退休撫卹基金管理局昨（3）日公布績效，今年截至1月底，包括勞動基金、國保基金及退撫基金等三大政府退休基金，不畏股市震盪，合計仍賺1,333.5億元。
勞動基金運用局昨日指出，截至今年1月底止，整體勞動基金規模為7兆1,286.8億元，1月收益數為1,087.3億元，收益率1.61%。
其中，新制勞退基金運用規模為4兆6,810億元，收益數為688.7億元，收益率1.47％；舊制勞退基金運用規模為1兆699億元，收益數為203.4億元，收益率2.3％；勞保基金運用規模為1兆1,454億元，收益數190.3億元，收益率1.94％。
展望2月，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，今年金融市場震盪會較以往劇烈，期盼2月能守住1月獲利。
另外，受衛福部託管的國保基金運用規模為6,253.5億元，1月收益數為85.8億元，收益率為1.54％；退撫基金今年1月收益數為160.4億元，收益率1.59%。
勞動基金運用局表示，回顧1月金融市場表現， 因農曆年前旺季需求增加及備貨效應，國內景氣維持成長趨勢，美國ISM製造業新訂單指數及生產指數表現亦良好，惟1月底受大陸AI新創DeepSeek問世影響，造成科技及AI類股表現疲弱，收斂市場部分漲幅。
媒體關注，昨日台股重挫，勞動基金是否進場、有沒有買台積電？劉麗茹並未正面回應，僅表示「我們每天都在市場裡交易」，且長期還是看好，市場起伏難免，勞動基金也會機動在區間內調節。
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