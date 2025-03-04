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新制勞退收益 3成6領逾5萬元

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

新制勞退基金去年大賺六九八九億元，若以參與收益分配的有效專戶約一二九二萬戶計算，七四九萬戶勞工分配金額超過兩萬元，其中超過五萬元者約四六七萬戶，昨天入帳。

此外，勞動基金統計至今年一月底，收益為一○八七億元，收益率百分之一點六一。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，一月底受中國大陸人工智慧新創公司影響，造成科技及人工智慧類股表現疲弱，收斂市場部分漲幅，全球受美國政策變化、關稅保護主義、人工智慧競爭白熱化及地緣衝突等不確定性因素影響，今年的金融市場震盪的幅度都會比往年劇烈，甚至這樣的情況都可能成為常態，投資人須做好心理準備。

一月各主要基金的表現，新制勞退基金規模達四兆六八一○億元，一月收益數六八八點七億元、收益率百分之一點四七；舊制勞退基金規模一兆六九九億元，收益率百分之二點三。

勞保基金規模一兆一四五四億元，收益率百分之一點九四；就保基金規模一七六三億元，收益率百分之零點一六；勞職保基金規模三六三億元，收益率百分之零點一五；積欠工資墊償基金規模一九八億元，收益率百分之零點九一。

美國 衝突

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