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獨家／川普宣布「五種虛擬貨幣」列為美戰略儲備 央行這樣說

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行。（聯合報系資料庫）
中央銀行。（聯合報系資料庫）

外電報導，美國總統川普將創造比特幣等五種加密貨幣儲備，對於我國是否可能跟進，將比特幣納入準備資產裡，中央銀行強調，比特幣價格波動劇烈，易受金融市場資金面及消息面的影響，使其無法具備貨幣應有的交易媒介、計價單位及價值儲藏三大功能，其表現反而更像是具投機或投資性質的商品。

央行曾出具報告強調，比特幣等虛擬通貨不是貨幣，而較類似投機商品或投機資產的概念。且虛擬資產不具內含價值，易受人為炒作，還可能參雜詐騙行為；此外，提供虛擬資產交易的平台，可能有遭受駭客入侵、系統故障等風險，另可能刻意淡化風險來誘導投資、挪用客戶資產、無預警凍結客戶資金，甚至惡意倒閉，使客戶求償無門。

央行認為，美國證券交易委員會（SEC）2024年已核准比特幣現貨ETF上市，但觀察市場走勢，比特幣仍難脫離炒作本質，且SEC主席曾說過並未認可比特幣，投資人應對其風險保持謹慎；ECB（歐洲央行）官員也說，美國SEC批准比特幣現貨ETF並未改變比特幣不適合用於支付或投資的事實。

央行表示，雖然部分比特幣支持者聲稱比特幣為「數位黃金」(digital gold)，可能取代政府貨幣或黃金，成為應對極端風險的首選另類資產。然而，無論從貨幣功能、貨幣演進及避險資產應有的特徵進行分析，比特幣在貨幣金融體系，實在無法與黃金相提並論。

立法院法制局近期報告指出，國際間雖有若干國家有意將比特幣等虛擬貨幣納入準備資產，但依我國央行研究意見顯示，本質為投機資產，不具備貨幣應有的功能，與黃金無法相提並論，現階段自不宜納入準備資產。但隨著美國政府對此類虛擬資產之大力提倡，其產業前景可期，仍不失為一種具有升值潛力的金融資產，建議主管機關應持續追蹤其國際發展趨勢，並強化相關研究。

央行 比特幣

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