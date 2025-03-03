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裕融旗下新鑫攜手盛齊綠能 打造64MW儲能案場

中央社／ 台北3日電

裕融企業近年投入再生能源收穫有成，旗下新鑫公司今天宣布，攜手盛達集團子公司盛齊綠能打造64MW儲能案場，3月已正式商轉，展現共好綠能合作成果。

裕融企業說明，此案場位於中部編定工業區，同時具備電能移轉以及頻率調節的能力，將參與台電電力交易平台電能移轉複合動態調節備轉（E-dReg）服務項目。透過電能移轉的運行模式，提供夜間尖峰時段穩定的電力供應，強化在地用戶全天候用電的穩定性，當有突發電力事件發生時，能迅速反應，協助穩定電網頻率。

新鑫表示，本次64MW儲能案場的正式商轉，將有助提升台灣電力調度能力，確保高峰時段電力供應穩定。該案場擁有262.43MWh儲電量，可提供即時備援，約等同2.6萬戶家庭一天的用電需求，進一步強化台灣電網韌性。

裕融企業旗下新鑫公司自2019年正式跨足能源事業以來，累計至今自有太陽能光電案場合約總建置容量已達到110MW規模，發電廠總數近350座。

此外，旗下新鑫電力更於2023年取得售電業執照，參與綠電交易，讓有綠電需求中小企業進行採購。而在儲能方面，包含本次商轉之儲能案場，新鑫累計儲能案場容量已逾100MW，則將有效提升全國儲能調度能力，確保高峰時段電力供應穩定。

綠能 綠電

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