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康舒再奪台電21.3億智慧電表訂單 營收獲利看增

中央社／ 台北3日電

金仁寶集團旗下康舒今天公告，取得台電公司低壓智慧型電表標案，訂單金額約新台幣21.3億元。

康舒表示，公司持續提升台電智慧型電表產品銷售，藉此拓展公司業務，增加營收及獲利，此次取得標案，將依台電通知分批製交。

在此之前，康舒2022年11月也曾公告取得台電智慧電表大單，金額16.29億元。台電已設定目標，到2035年前希望完成智慧電表全面汰換與布建，持續帶來換表商機。

康舒為金仁寶集團旗下電源供應器廠，隨公司2023年收購瑞士ABB Ltd旗下電源轉換事業部門（已更名為OmniOn Power）挹注額外營收動能，康舒2024年營收317.84億元，年增13.12%；不過去年前3季歸屬母公司淨損1.68億元，相較2023年同期獲利1.16億元由盈轉虧，前3季每股淨損0.2元。

康舒董事長許介立日前表示，2024年對康舒而言是轉型年，消費性電子及家電產品因市場庫存較高，車載電源因歐洲客戶需求不振，表現皆不如預期。不過歷經去年組織及商業模式調整，2025年對康舒而言將會是成長年，包括電源本業和新能源業績都可望回到成長軌道。

台電 康舒

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