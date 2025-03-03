豐興廢鋼與鋼筋雙漲300元 型鋼平盤
下游買家態度積極出手補貨，鋼價獲得有利支撐，豐興（2015）3日開出漲盤，廢鋼與鋼筋每公噸各提漲300元、型鋼持平，建築用鋼短中期看旺。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料價格漲跌互見，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼持平至每公噸320美元，美國貨櫃廢鋼報價小漲為315美元，澳洲鐵礦砂由每公噸108.9美元下跌至103.45美元。
豐興業務會議拍板，最新盤價廢鋼每公噸漲300元、鋼筋漲300元、型鋼平盤，新牌價為廢鋼每公噸9300元、鋼筋1.79萬元、型鋼2.47萬元。
隨著豐興盤價走高，相關上市電爐廠東鋼、威致、海光等可望跟著調漲價格，以反映市場行情。
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