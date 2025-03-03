投資級債持續居冠 新興市場債轉為淨流入

受到美國總統川普上任後諸多政策的不確定性影響，美國消費者信心創近四年來最大降幅，服務業數據也同步降溫，美國公債殖利率下跌至今年最低點，債市接近全數上漲。其據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年2月26日止，投資級債淨流入53億美元、持續居冠；非投資等級債淨流入17億美元，新興市場債轉為淨流入8億美元。

安聯投信表示，美國近期經濟數據呈現複雜局面，其中服務業降溫拖累企業活動的擴張速度，創下17個月以來最低增速，消費者信心也出現明顯下滑，長期通膨預期更升至30年來高點，顯示消費者對未來物價上漲擔憂明顯增加，這使得市場普遍開始懷疑美國經濟是否能持續保持強勁成長。短期內美國通膨預期可能進一步升溫，聯準會在7月之前暫無降息計劃，這些因素牽動市場資金流向和風險偏好。

就總經面，川普政府推進對加拿大與墨西哥加徵關稅計畫預計將如期在3月生效，這一措施加大市場對未來貿易摩擦和政策不確定性的擔憂，進一步壓抑消費者信心，使得美國消費者信心指數出現近四年來最大跌幅，反映出市場對於未來經濟前景不確定性有所擔憂，但也為部分債券投資者帶來逢低布局的契機。

在債券市場部分，安聯投信表示，投資級債券在全球範圍內表現不俗，其中美國市場投資級債上漲約1.35%，而歐洲投資級債也小幅上漲；同時，美國與歐洲金融債利差均有所放寬，這一現象顯示出投資及債券市場風險溢價正在下降，市場資金對於投資級債固定收益產品的需求有所增加。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，泰國央行意外降息一碼，但並未急於進一步放寬借貸成本，此舉表明各國央行在面對全球不確定性時，普遍選擇保留一定的政策操作空間，以便在必要時快速應對市場變化。這一系列舉動和市場反應使得整體債券市場呈現出一種微妙的平衡狀態：一方面，優質投資級債券作為資本保全工具繼續受到青睞；另一方面，為追求更高收益而配置的非投資級債券也吸引大量資金，市場利差的變動反映出投資者對於經濟前景和政策調整的不同預期。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，目前美國利率仍在具限制性水準位置，預估聯準會仍會持續降息，但從聯準會會議決策中可以看到官員對於川普政策的擔憂，增加貨幣政策的不確定性，加上通膨預期攀升也將壓縮降息幅度預期，以此推估普政策偏向擴張性財政政策，美國後續財政赤字可望續增，長天期債券殖利率向下空間有限，故當前存續期建議維持在中短天期為主。部分存續期部位則配置在降息較為明確的歐洲債券。

另為應對政策所帶來的不確定性，許家豪表示，建議聚焦具收益率的信用債券，主要在於信用債券收益率高於公債，信用基本面尚且穩健。展望今年全球經濟可望軟著陸下，策略上可伺機增持較高息收的風險性信用債，包含非投資等級公司債與新興市場公債，但另方面也透過投資級債來緩衝川普政策所帶來的市場波動。

在波動度管理上，許家豪建議，考量川普相關政策推出程度與時間都將影響美國經濟表現，美國貨幣政策不確定性也隨之提高，主動操作是必要的，我們會視景氣展望、市場信心與債券評價來調整券種配置，現階段以較為均衡分散的配置為較佳策略。