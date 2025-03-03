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工具機展登場 郭智輝：不只有挑戰、也將迎來更多機會

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

2025年台北國際工具機展TIMTOS 3日登場，經濟部長郭智輝致詞時提到，對於業者關心川普新關稅政策，台灣產業將面臨供應鏈重組、匯率波動等更多挑戰，但也會迎來更多機會，經濟部已成立專案服務小組，並規劃在美國成立投資服務中心，積極協助供應鏈海外布局，確保企業在變局中找出最佳策略。

此外，為鼓勵工具機業者拓展海外市場，經濟部提供20億元機械出口貸款方案，協助業者分散市場及減輕出口資金負擔。

據了解，經濟部由推廣貿易基金支援大陸輸出入銀行新台幣20億元辦理「機械(工具機)出口貸款方案」，提供廠商核貸資金及核貸利率最高減1.08個百分點之利息優惠。方案自2024年3月15日至2026年3月14日止，該方案不僅可滿足廠商出口資金之需求，同時也可以增加拓展海外市場的彈性及競爭力。

2025年台北國際工具機展3日開幕，郭智輝說，工具機是我國產業發展重要基礎，台灣工具機產業也是全球密度最高的產業聚，廠商提供彈性供貨與客製化能力。

郭智輝還提到，因為歐盟CBAM，全球淨零排碳議題更受重視，加上美中貿易衝突，供應鏈布局重組，以及匯率波動，都影響到機械產業發展，但同時也看到國內機械設備業者切入高階半導體零件加工，更樂見有多家台廠成功投入美國機器人供應鏈。

另外，許多業者關心美國總統川普關稅政策將讓台灣陷入更多挑戰。郭智輝說，「我在這裡跟大家說，不是只有挑戰，但也將迎來更多的機會」，經濟部已經成立專案服務小組，啟動因應措施。

郭智輝亦提及，他上任以來推動「境外關內」、「境內關外」二大創新策略，去年12月揭牌位於捷克的台灣貿易投資中心，是境外關內首座海外示範點，接下來也會規畫在美國成立投資服務中心，積極協助供應鏈海外的布局。

郭智輝最後表示，工具機產業充滿韌性，台灣要延續智慧化、低碳化熱度將產業推出去，讓世界走進來，使我國的工具機產業再創高峰。

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