快訊

中職／陳傑憲經紀公司爆財務糾紛 獅隊領隊：不影響合約洽談

與俄烏有關？ 川普社群預告「明晚將宣布大事」

獨／「綠光」男星寵妻女嗨玩杜拜 坐擁3房「都是她的」

京站攜手西門子智慧節能 估年省100萬度電

中央社／ 台北3日電

京站宣布，與西門子公司正式簽署合作專案，將透過西門子能源管理技術，改善空調設備、空調機房能效，預計每年可節省約100萬度電，相當於每年減少約495公噸碳排放量。

京站今天發布新聞稿宣布，總經理王大政與西門子公司智慧基礎建設總監洪泰隆，正式簽署「京站台北店系統節能專案補助案」。

京站說明，合作專案將採取兩階段執行，京站台北店將以智慧化能源管理與冰機房節能改善為核心，並參與經濟部商業服務業節能補助專案，採用西門子能源管理技術，預計每年可節省約100萬度電，相當於每年減少約495公噸碳排放量、年減1.3座大安森林公園碳吸附量。

京站表示，2024年至2025年制定完整節能策略，此次合作專案主要涵蓋兩大階段，第一階段自2024年5月至11月，為空調設備智慧管理，以優化能效；第二階段自2024年8月至2025年8月，為空調機房節能改善，透過空調冰水與冷卻水設備汰換高效能泵浦及增設變頻器。

碳排放 西門子

延伸閱讀

全國電子空調早販滿萬送千 享8年免費延長保固 滿額再抽星宇北美雙人機票

美元存款高利優惠延到3月底 哪家最划算？

燦坤空調早鳥優惠8折起 限時買大金就送空氣清淨機 今天買、明天裝立即享受

冰箱愈大電費反而愈便宜？財務規劃師解析背後3大節能關鍵

相關新聞

獨家／川普宣布「五種虛擬貨幣」列為美戰略儲備 央行這樣說

外電報導，美國總統川普將創造比特幣等五種加密貨幣儲備，對於我國是否可能跟進，將比特幣納入準備資產裡，中央銀行強調，比特幣...

2873人放無薪假 製造業占逾2400人

勞動部今天公布最新無薪假（減班休息）統計，實施家數135家，實施人數2873人，仍多以製造業為主，占逾2400人，其中1...

川普政府關稅效應 徐旭東：還要兩個季度才能看得出來

美國總統川普上任之後，先是大喊對加拿大、墨西哥、中國大陸加徵關稅，後又拋出對等關稅議題，為全球經貿情勢添加些許隱憂。遠東...

營運不佳 網路伺服器、電源供應器廠商187人放無薪假

勞動部3日公布最新事業單位實施減班休息（無薪假）統計，本次新增七家223人，主要是一家以製造網路伺服器和電源供應器為主要...

勞動基金1月收益1087億 AI競爭、地緣政治須關注

勞動基金運用局今天公布整體勞動基金2025年截至1月底止統計，勞動基金運用規模為7兆1287億元，評價後收益數為1087...

賴總統：國際局勢不斷變化 工具機械業更要居安思危

賴清德總統今（3日）出席「2025年台北國際工具機展覽會TIMTOS」開幕典禮表示，國際情勢不斷變化，工具業和機械業更要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。