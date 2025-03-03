美國關稅政策重啟 資誠教台資企業這樣避開稅務風險

隨著美國總統川普重返執政，對鋼鐵、鋁等進口商品徵收高額關稅的政策再度啟動，這一系列措施旨在促進美國製造業發展並縮小貿易逆差，但同時也對全球供應鏈及台資企業的營運布局帶來顯著衝擊。

為應對挑戰，資誠聯合會計師事務所3日舉辦「川普回朝的美國關稅及移轉訂價政策變革：台資企業的挑戰與機遇」的研討會，深入探討美國關稅政策及移轉訂價政策的最新變動，以及對台資企業在美國及全球市場運營的影響。

研討會中，專家們分享了美國關稅政策的更新，並針對台資企業如何調整管理策略、應對關稅政策變化提出了具體建議。資誠稅務法律服務營運長許祺昌指出，隨著台資企業在全球範圍內的業務擴展，特別是在美洲、亞洲及歐洲的布局日益加深，企業在面對各地日益嚴苛的法規及貿易保護主義時，全球營運的複雜度進一步提升，台商應該積極應對這些挑戰，借助資誠跨境投資團隊的專業經驗，制定適應全球市場的戰略。

此外，PwC US的關稅專家Lucy Wan深入剖析了美國最新的關稅政策及其立法趨勢，並介紹了運用分析工具來管理政策變動所帶來的關稅影響。她建議，企業應持續關注政策動態，及時調整策略以降低關稅風險和營運成本，關稅政策的變動不僅影響企業的財務狀況，還可能在成本結構及供應鏈管理上帶來重大挑戰，因此企業需要對此有充分準備。

普華商務法律事務所合夥律師李益甄則分享，台資企業如何在全球供應鏈中應對關稅管理的實務經驗。她強調，隨著川普政府對多國商品加徵關稅，台資企業在出口產品、控制成本及供應鏈管理上將面臨更大的挑戰，建議企業應該採取積極遵循關稅政策的措施，確保供應鏈的穩定，並減少可能出現的稅務風險。

會議的另一個重點是「台資企業因應環境變遷的移轉訂價管理思維」，資誠稅務法律服務會計師范香琴針對企業如何應對日益嚴格的國際反避稅環境提出了建議。她表示，企業應加強移轉訂價管理，並根據快速變化的市場環境進行靈活調整，以保持合規性並提升競爭優勢，跨國企業需在決策層級加強對移轉訂價的關注，以降低潛在的稅務風險。

PwC US的移轉訂價專家Samuel Hwang及Ye Xu則介紹了美國近期在移轉訂價領域的政策變動，並分享了美國國稅局對外資企業的查核實務案例，提供了台資企業在面對這些變革時的應對策略。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師蔡怡歆在會後指出，面對快速變動的全球政經局勢，資誠專業團隊將持續關注美國關稅及移轉訂價政策的動態，並協助台資企業優化其在美國市場及全球供應鏈的營運布局。她強調，透過與PwC的跨境專業合作，台資企業能夠在全球市場中更好地應對政策變動，並抓住可能出現的機遇。