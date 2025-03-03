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川普政府關稅效應 徐旭東：還要兩個季度才能看得出來

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
徐旭東今日表示，川普關稅政策尚未正式上路，還要等兩個季度之後，才能看出相關效應。（中央社）
徐旭東今日表示，川普關稅政策尚未正式上路，還要等兩個季度之後，才能看出相關效應。（中央社）

美國總統川普上任之後，先是大喊對加拿大、墨西哥、中國大陸加徵關稅，後又拋出對等關稅議題，為全球經貿情勢添加些許隱憂。遠東集團董事長徐旭東今（3）日表示，川普關稅政策尚未正式上路，還要等兩個季度之後，才能看出相關效應。

徐旭東今日出席遠傳媒體春酒時，談到全球經貿情勢。他說，他現在也感覺不出來，川普接下來會有什麼樣的變化，「最近這五天、十天，大家都心裡不安，因為不知道川普到底是加稅、還是不加關稅，這個還沒有確定。」

徐旭東指出，川普最後若決定加徵關稅，相關政策都需要配套，但行政單位一定來不及配合執行。「大體上，我沒有感覺到他（指川普）會全部來個25%，動靜太多了，我的淺見是這個樣子。因為現在太多敏感因素了，如果一下子真的來個25%，很多會吃不消。」他也表示，川普如果對中國大陸加徵關稅，那麼，大陸也會有所反應，企業界現在對於川普關稅議題都是相當擔憂。

川普 徐旭東 美國 關稅

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