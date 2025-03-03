民團籲政府提融資公司法草案 保障債務人權益
由多個民間團體組成的「融資業法推動連線」今天表示，當前融資市場因缺乏監管，導致債務人遇到不合理的借貸條件，甚至衍生詐騙與社會問題，呼籲政府相關單位盡速提出融資公司法草案，保障債務人權益。
由台北律師公會消債委員會、卡債受害人自救會、台灣社會福利總盟組成的融資業法推動連線，今天在立法院召開「融資公司監管怠惰，立法管理刻不容緩」記者會，台北律師公會消債委員會召集人林永頌、台灣社會福利總盟秘書長孫一信等人出席。
與會團體說，現行金融消費者保護法對融資公司的規範效果有限，無法真正解決借款條件不透明、金額不合理、與詐騙勾結以及惡意催收等問題，導致許多借款人仍陷於不公平融資契約的剝削中。
與會團體質疑，目前融資公司無法可管，融資公司也缺乏適當監管，導致債務人背負不合理的債務，單靠現行法律無法有效解決這些弊端，唯有用專法規範，才能從根本杜絕無法可管情形。
與會團體呼籲，金管會應研擬並提出融資公司法草案，將融資業者納入有效監管機制，確保借款人不再淪為融資剝削的受害者，還給債務人安全、公平的借貸環境。
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