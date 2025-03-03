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2873人放無薪假 製造業占逾2400人

中央社／ 台北3日電
勞動部。 圖／聯合報系資料照
勞動部。 圖／聯合報系資料照

勞動部今天公布最新無薪假（減班休息）統計，實施家數135家，實施人數2873人，仍多以製造業為主，占逾2400人，其中1家網路伺服器及電源供應廠商因營運不佳，實施187人。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計135家，實施人數2873人，與上期2月17日公布實施家數計128家，實施人數2650人相比，這次家數增加7家，人數增加223人。

資料顯示，2873人中，製造業就占逾2400人，仍是實施減班休息的主要行業。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員侯松延告訴中央社記者，這次新增人數主要以製造業為主，較為顯著的是1家隸屬金屬機電工業的網路伺服器及電源供應器製造廠商因營運不佳，新增實施187人。

不過，侯松延也提到，在資訊電子業部分，有1家光電廠商因為訂單回穩，停止實施94人；目前觀察實施減班休息仍是個別廠商因素，後續持續觀察。

台中新光三越2月發生氣爆事故，許多專櫃因此停業，侯松延說，目前仍未有業者提出減班休息的申請。

勞動部 生氣 網路

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