營運不佳 網路伺服器、電源供應器廠商187人放無薪假

勞動部3日公布最新事業單位實施減班休息（無薪假）統計，本次新增七家223人，主要是一家以製造網路伺服器和電源供應器為主要業務的金屬機電工業者，因營運不佳而再申請實施187人減班休息，其餘則是各行業別微幅增減。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員侯松延說，本次增加業別仍以製造業為主，其中製造業下的金屬機電工業為多，目前實施家數57家，實施人數則有1,552人。當中有一家網路伺服器和電源供應器的製造商，在這次申請實施減班休息187人，該業者自去年12月開始實施無薪假，已經持續實施長達三個月，這次接續實施，主因為營運不佳，再度申請。

不過，侯松延也提到，本期在資訊電子工業當中的一家光電業廠商，則因訂單回穩，而停止實施無薪假。

侯松延表示，除了製造業外，其餘行業別也都有微幅增減的情況，依目前無薪假實施家數人數觀察，大致維持相對持平，整體勞動市場尚屬穩定。至於後續申請實施情況會有什麼變化，勞動部仍會持續觀察。

根據勞動部3日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，本次事業單位計135家，實施人數2,873人，與上期2月17日公布實施家數128家、實施人數2,650人相比，本次家數增加七家，人數增加223人，多數事業單位的實施人數在50人以下。