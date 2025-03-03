快訊

達美客機翻覆不到2周又出意外！機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

台股下跌296點收22,756點 台積電下挫20元收1,020元

NBA／詹皇生涯5萬分差1分！湖人奪6連勝搶進西區第2

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動基金1月收益1087億 AI競爭、地緣政治須關注

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞金局表示，1月全球主要金融市場因面臨美國政策變化、人工智慧競爭白熱化及地緣衝突等多重不確定性因素，呈現震盪格局。聯合報系資料照片
勞金局表示，1月全球主要金融市場因面臨美國政策變化、人工智慧競爭白熱化及地緣衝突等多重不確定性因素，呈現震盪格局。聯合報系資料照片

勞動基金運用局今天公布整體勞動基金2025年截至1月底止統計，勞動基金運用規模為7兆1287億元，評價後收益數為1087億元，收益率1.61％。勞金局表示，1月底受中國大陸人工智慧新創公司影響，造成科技及人工智慧類股表現疲弱，收斂市場部分漲幅，且地緣政治衝突不斷，皆為金融市場增添潛在風險。

據勞動基金運用局今天公布資訊指出，整體勞動基金截至今年1月底止規模達7兆1287億元，評價收益率約1.61％。新制勞退基金規模4兆6810億元，收益率1.47％；舊制勞退基金規模1兆699億元，收益率2.30％；勞保基金規模1兆1454億元，收益率1.94％；就保基金規模1763億元，收益率0.16％；勞職保基金規模363億元，收益率0.15％；積欠工資墊償基金規模198億元，收益率0.91％。

勞金局說，回顧1月金融市場表現，因農曆年前旺季需求增加及備貨效應，國內景氣維持成長趨勢，美國ISM製造業新訂單指數及生產指數表現亦良好，然而1月底受中國大陸AI新創公司問世影響，造成科技及人工智慧類股表現疲弱，收斂市場部分漲幅。整體而言，1月全球主要金融市場因面臨美國政策變化、人工智慧競爭白熱化及地緣衝突等多重不確定性因素，呈現震盪格局。

勞金局表示，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（2015-2025年1月）平均收益率為6.96％，國保基金平均收益率為7.51％，長期投資績效穩健，然而美國政府經貿政策動向仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢，進而干擾貨幣政策決策，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷，皆為金融市場增添潛在風險。

人工智慧 勞動基金

延伸閱讀

賴總統：國際局勢不斷變化 工具機械業更要居安思危

本周開盤前 五件國際事不可不知

川普力挺加密貨幣 上任以來比特幣表現卻不如黃金…原因曝光！

培養「AI+」人才 北京清華大學將擴招學士並成立新書院

相關新聞

新制勞退分紅今天入帳囉 逾半數勞工逾2萬元

根據勞保局最新統計顯示，2024年新制勞退基金運用收益為6989億7406萬餘元，若以參與收益分配的有效專戶約1292萬...

全球金融市場呈橫盤震盪格局 勞動基金1月收益率1.61％

勞動基金運用局3日公布2025年1月勞動基金最新績效。在全球金融市場呈現橫盤震盪格局下，截至今年1月底止，整體勞動基金規...

勞動基金1月收益1087億 AI競爭、地緣政治須關注

勞動基金運用局今天公布整體勞動基金2025年截至1月底止統計，勞動基金運用規模為7兆1287億元，評價後收益數為1087...

賴總統：國際局勢不斷變化 工具機械業更要居安思危

賴清德總統今（3日）出席「2025年台北國際工具機展覽會TIMTOS」開幕典禮表示，國際情勢不斷變化，工具業和機械業更要...

美國PCE物價停滯增長 市場預期Fed在6月降息1碼

美國1月PCE月增長0.3%、年增長2.5%，兩者皆符合市場預期，另外核心PCE物價月增長0.3%、年增長2.6%，充分...

川普2.0恐衝擊台灣？ 林佳龍：對台是「機會大於威脅」

美國總統川普上任後簽署多項行政命令，「川普新政」對台灣的影響令人關注。對此，外交部長林佳龍指出，外交部一直都很注意川普的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。