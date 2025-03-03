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勞動基金1月收益1087億 AI競爭、地緣政治須關注
勞動基金運用局今天公布整體勞動基金2025年截至1月底止統計，勞動基金運用規模為7兆1287億元，評價後收益數為1087億元，收益率1.61％。勞金局表示，1月底受中國大陸人工智慧新創公司影響，造成科技及人工智慧類股表現疲弱，收斂市場部分漲幅，且地緣政治衝突不斷，皆為金融市場增添潛在風險。
據勞動基金運用局今天公布資訊指出，整體勞動基金截至今年1月底止規模達7兆1287億元，評價收益率約1.61％。新制勞退基金規模4兆6810億元，收益率1.47％；舊制勞退基金規模1兆699億元，收益率2.30％；勞保基金規模1兆1454億元，收益率1.94％；就保基金規模1763億元，收益率0.16％；勞職保基金規模363億元，收益率0.15％；積欠工資墊償基金規模198億元，收益率0.91％。
勞金局說，回顧1月金融市場表現，因農曆年前旺季需求增加及備貨效應，國內景氣維持成長趨勢，美國ISM製造業新訂單指數及生產指數表現亦良好，然而1月底受中國大陸AI新創公司問世影響，造成科技及人工智慧類股表現疲弱，收斂市場部分漲幅。整體而言，1月全球主要金融市場因面臨美國政策變化、人工智慧競爭白熱化及地緣衝突等多重不確定性因素，呈現震盪格局。
勞金局表示，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（2015-2025年1月）平均收益率為6.96％，國保基金平均收益率為7.51％，長期投資績效穩健，然而美國政府經貿政策動向仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢，進而干擾貨幣政策決策，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷，皆為金融市場增添潛在風險。
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