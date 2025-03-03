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賴總統：國際局勢不斷變化 工具機械業更要居安思危
賴清德總統今（3日）出席「2025年台北國際工具機展覽會TIMTOS」開幕典禮表示，國際情勢不斷變化，工具業和機械業更要居安思危；政府正與業界合作因應挑戰，呼籲業界善用政府補助與台灣資金，大膽投資國際，和外國企業合作來壯大。
賴總統表示，這一兩年來工具機和機械業受到疫情與地緣政治變化等挑戰，今天展覽有超過千家企業與會，可看出相關領域越冷越開花。
賴總統指出，國際情勢不斷變化，台灣也要居安思危，政府跟業界共同合作，要因應數位及淨零挑戰，協助業界成功邁向高附加價值領域（智慧製造與無人化），也希望透過合作，讓產業立足台灣，布局全球，行銷全世界。
賴總統說，經濟部為了協助中小微型企業來因應數位及淨零挑戰，在今年度預算編列116億元；此外，經濟部編列預算補助業界購買台灣國內設備，鼓勵業者與資訊服務業者開發人工智慧解決方案等，賴總統對著台下的經濟部長郭智輝說，預算有沒有被刪掉，部長要盡速讓業界知道。
賴總統說，除了政府補助外，鼓勵業者善用台灣資金，金融業和保險業資金充足，台灣應該大膽有計畫進行國際投資，與外國企業合作來壯大公司，這樣就有辦法立足台灣，布局全球，並行銷全世界。
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