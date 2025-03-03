快訊

達美客機翻覆不到2周又出意外！機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

台股下跌296點收22,756點 台積電下挫20元收1,020元

NBA／詹皇生涯5萬分差1分！湖人奪6連勝搶進西區第2

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：國際局勢不斷變化 工具機械業更要居安思危

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統賴清德（前左6）3日在台北南港展覽館1館出席2025年台北國際工具機展（TIMTOS）開幕典禮，與外貿協會董事長黃志芳（前左7）、美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）（前左3）、經濟部長郭智輝（前左8）及台灣機械工業同業公會理事長莊大立（前左5）等人合影留念。中央社
總統賴清德（前左6）3日在台北南港展覽館1館出席2025年台北國際工具機展（TIMTOS）開幕典禮，與外貿協會董事長黃志芳（前左7）、美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）（前左3）、經濟部長郭智輝（前左8）及台灣機械工業同業公會理事長莊大立（前左5）等人合影留念。中央社

賴清德總統今（3日）出席「2025年台北國際工具機展覽會TIMTOS」開幕典禮表示，國際情勢不斷變化，工具業和機械業更要居安思危；政府正與業界合作因應挑戰，呼籲業界善用政府補助與台灣資金，大膽投資國際，和外國企業合作來壯大。

賴總統表示，這一兩年來工具機和機械業受到疫情與地緣政治變化等挑戰，今天展覽有超過千家企業與會，可看出相關領域越冷越開花。

賴總統指出，國際情勢不斷變化，台灣也要居安思危，政府跟業界共同合作，要因應數位及淨零挑戰，協助業界成功邁向高附加價值領域（智慧製造與無人化），也希望透過合作，讓產業立足台灣，布局全球，行銷全世界。

賴總統說，經濟部為了協助中小微型企業來因應數位及淨零挑戰，在今年度預算編列116億元；此外，經濟部編列預算補助業界購買台灣國內設備，鼓勵業者與資訊服務業者開發人工智慧解決方案等，賴總統對著台下的經濟部長郭智輝說，預算有沒有被刪掉，部長要盡速讓業界知道。

賴總統說，除了政府補助外，鼓勵業者善用台灣資金，金融業和保險業資金充足，台灣應該大膽有計畫進行國際投資，與外國企業合作來壯大公司，這樣就有辦法立足台灣，布局全球，並行銷全世界。

總統賴清德（前左3）3日在台北南港展覽館1館出席2025年台北國際工具機展（TIMTOS）開幕典禮，並由經濟部長郭智輝（前左4）、外貿協會董事長黃志芳（前左2）等人陪同參觀現場攤位。中央社
總統賴清德（前左3）3日在台北南港展覽館1館出席2025年台北國際工具機展（TIMTOS）開幕典禮，並由經濟部長郭智輝（前左4）、外貿協會董事長黃志芳（前左2）等人陪同參觀現場攤位。中央社
總統賴清德（圖）3日在台北南港展覽館1館出席2025年台北國際工具機展（TIMTOS）開幕典禮，向與會來賓致詞。中央社
總統賴清德（圖）3日在台北南港展覽館1館出席2025年台北國際工具機展（TIMTOS）開幕典禮，向與會來賓致詞。中央社

延伸閱讀

【重磅快評】川普拒絕承諾保衛台灣 賴政府很識相

晶片100％關稅「不一定不合理」惹議 郭智輝這樣解釋

四接環評戰 郭智輝：沒通過很嚴重 憂2032年後電力不足

影／經濟部高層訪美溝通關稅 郭智輝：蒐集情報給談判單位

相關新聞

新制勞退分紅今天入帳囉 逾半數勞工逾2萬元

根據勞保局最新統計顯示，2024年新制勞退基金運用收益為6989億7406萬餘元，若以參與收益分配的有效專戶約1292萬...

全球金融市場呈橫盤震盪格局 勞動基金1月收益率1.61％

勞動基金運用局3日公布2025年1月勞動基金最新績效。在全球金融市場呈現橫盤震盪格局下，截至今年1月底止，整體勞動基金規...

勞動基金1月收益1087億 AI競爭、地緣政治須關注

勞動基金運用局今天公布整體勞動基金2025年截至1月底止統計，勞動基金運用規模為7兆1287億元，評價後收益數為1087...

賴總統：國際局勢不斷變化 工具機械業更要居安思危

賴清德總統今（3日）出席「2025年台北國際工具機展覽會TIMTOS」開幕典禮表示，國際情勢不斷變化，工具業和機械業更要...

美國PCE物價停滯增長 市場預期Fed在6月降息1碼

美國1月PCE月增長0.3%、年增長2.5%，兩者皆符合市場預期，另外核心PCE物價月增長0.3%、年增長2.6%，充分...

川普2.0恐衝擊台灣？ 林佳龍：對台是「機會大於威脅」

美國總統川普上任後簽署多項行政命令，「川普新政」對台灣的影響令人關注。對此，外交部長林佳龍指出，外交部一直都很注意川普的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。