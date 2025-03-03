總統：工具機機械業越冷越開花 政府助企業行銷全球

台北國際工具機展今天登場，總統賴清德表示，近年工具機和機械業受到疫情、地緣政治變化等諸多挑戰，但今年展覽盛況空前，可見業者是「越冷越開花」，政府會透過投資抵減、設備或專案補助等，協助企業行銷全世界。

由外貿協會與機械公會共同主辦的台北國際工具機展（TIMTOS）今天開幕，以「Integrate to Innovate」為展出主軸，聚焦AI與機器人、智慧製造及節能永續，今年共吸引超過1000家廠商、使用6100個攤位參與。

賴總統致詞表示，台北國際工具機展是台灣機械業年度盛事，也是國際上非常重要智慧製造和工具機大展，今天能受邀出席開幕備感榮幸。近1、2年來工具機和機械業的確受到諸多挑戰，包含疫情影響、地緣政治變化，但今天展覽超過1000家參與，盛況空前，可見機械業、工業、製造業、工具業越冷越開花，值得掌聲鼓勵。

總統說，看見國際情勢變化，需居安思危，因此要和業界共同合作完成以下幾件事。

賴總統表示，第一，成功因應數位及淨零挑戰。台灣國際級工具機產業這方面較無問題，但中小微型企業壓力較大，而經濟部長郭智輝來自產業界，今年經濟部年度預算也編列新台幣116億元，協助中小微型企業順利達到智慧與綠色轉型。

數位轉型方面，一定要導入人工智慧，優化製程，減少成本，往精緻化、智慧化方向發展，才有可能成功。淨零轉型方面，特別感謝機械公會理事長莊大立幫助機械業者碳盤查，未來政府也會和各公會共同合作，建立碳係數的資料庫，幫助業界打造低碳設備，讓業界更具競爭力。

總統指出，第二，成功邁向高附加價值領域。下一世代是全面智慧化、無人化時代，在此狀況之下，機械業或是工具機業一定要順利轉型，跨入此領域，包含無人機、智慧製造、電動車、航太業等，以及半導體、軍工產業、安控產業、低軌衛星、無人機、機器人等，都需要台灣機械業、工具機業共襄盛舉，台灣經濟產才有辦法更上一層樓。

賴總統說，第三，希望大家共同合作，讓產業立足台灣、布局全球、行銷全世界，當中要努力面向很多，包含今年展覽主題為不斷創新、跨域整合，進行國際合作，將產業鏈、全球供應鏈組起來，如此不僅有助於台灣產業發展，也有助於和國際合作推升全球經濟進一步繁榮發展。

至於政府推動事項，總統表示，包含政府提供稅務減免、投資抵減，現也將中小微企業納入；再者，普惠金融，透過擴大編列信用保證基金，幫助中小企業轉型、擴大市場順利取得資金。

總統進進一步說，經濟部也編列補助款項，只要使用國內控制器，最高每一案可補助3000萬元；另如購買國內的設備，並與國內資訊服務業者開發人工智慧的解決方案，還可獲得專案補助經費；「但是這個預算有沒有被刪掉，部長（郭智輝）要盡速讓業界知道」。1加5產業聯盟計畫對跨域整合、創新研發皆有很大助益，「一定要去做」 。

此外，賴總統表示，建議業界善用台灣資金，金融業、保險業資金那麼多，要大膽、有計畫進行國際投資，和外國企業合作壯大台灣公司，如此才能立足台灣、布局全球、行銷全世界，讓機械、智慧製造、工具業，讓機械、智慧機械、工具業能不斷蓬勃發達。

郭智輝致詞提到，對於業者關心川普新關稅政策，台灣將面臨更多挑戰，但也會迎來更多機會，經濟部已成立專案服務小組，並規劃在美國成立投資服務中心，積極協助供應鏈海外布局，確保企業在變局中找出最佳策略。