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美國PCE物價停滯增長 市場預期Fed在6月降息1碼

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國1月PCE月增長0.3%、年增長2.5%，兩者皆符合市場預期，另外核心PCE物價月增長0.3%、年增長2.6%，充分反映近來物價波動已經趨緩，造成此情況與民眾消費疲軟有關，反映在同期個人收入月增長0.9%。

但個人支出卻月減0.2%的差異化表現，造成此現象來自諸多因素，包含有氣候不佳、洛杉磯大火，導致支出受到抑制，另外，川普政府關稅政策及大幅削減開支，對經濟前景不確定性，也多少影響民眾的消費意願。

展望未來，國內大型法人機構表示，Fed基準利率目前仍處於4.25%~4.5%，比現今PCE物價處於更高的位置，仍有助壓制通膨、讓其中長期回落至2%目標，不過近期因川普關稅造成民眾消費信心不足，股市財富效果也轉弱，因此，即使Fed放緩降息腳步，預期在6月仍會選擇降息1碼，來維穩經濟不著陸。

另外，美國2024年第4季GDP季化年增長從3.1%明顯放緩至2.3%，雖然仍高於2%、維持歷史長期正常均速，但下滑幅度近1個百分點，代表僵固通膨前景已經傳導到影響GDP增長階段，這個觀點可由同期通膨關鍵指標看出，即個人消費支出（PCE）物價季化年增長從3.7%挺進4.2%。

同期核心PCE物價指數季化年增長也從2.5% 2.7%，同時高於2024年第3季增長2.2%，雖然兩者趨升幅度還算溫和，但以絕對數值來看，通膨位階已經高出GDP增長，雖然一次性超越，尚不能確認停滯通膨經濟循環已開始發生，但這次川普信誓旦旦要在3月啟動加拿大跟墨西哥關稅，同步也對中國開徵10%關稅。

而回顧這次拖累GDP趨緩主因，即國內私人投資從0.8%轉為-5.7%，此趨勢惡化相當快速，在關稅課徵後，預期惡化情況還會延續下去。

展望未來，未來生活成本物價螺旋式上升將持續壓制GDP增長，短期趨緩趨勢仍難避免，不過因支撐GDP增長主力消費支出這次仍從3.7%回升至4.2%，顯示股房市財富效果仍會維穩GDP維持2%以上的不著陸增長，也代表近期美股投資人對停滯性通膨經濟風險擔憂，預期未來發生機率仍低。

GDP 通膨

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