川普2.0恐衝擊台灣？ 林佳龍：對台是「機會大於威脅」

美國總統川普上任後簽署多項行政命令，「川普新政」對台灣的影響令人關注。對此，外交部長林佳龍指出，外交部一直都很注意川普的一言一行，在確認美國新政府如國務卿、國安團隊、駐聯合國大使等人事後，「可以對台美關係更加放心」。

林佳龍日前在接受網路節目《下班瀚你聊》專訪時提到，「『川普 2.0』的延續性大於變異性」。林佳龍說，過去台灣與川普總統第一任期時便具有交往經驗，從美國大選直至川普上任後，外交部一直都很注意川普的一言一行，在確認美國新政府如國務卿、國安團隊、駐聯合國大使等人事後，「可以對台美關係更加放心」。

「川普很積極推動他所提出的政見」林佳龍從川普第一任期的言行推估，應該要對川普的話「Take it seriously」，藉此推測美國未來的施政方向。面對川普第二任期的國際秩序，林佳龍則認為，對台灣而言是「機會大於威脅」，林佳龍透露，「安全」與「經濟」是美國最主要的政策方向，他並強調「安全」方面「完全可以放心」。林指出，川普第一任期及提出「印太戰略」，更落實四方安全對話（Quad）。此次更於美日峰會後重申「台海和平與穩定」、「反對單方面以武力或脅迫企圖改變現狀」以及「支持台灣有意義的參加國際組織」。林佳龍並提及近期美國與加拿大軍艦行經台灣海峽，捍衛台海自由航行權。

針對川普提出的「經濟」問題，林佳龍表示，川普重視「經濟外交」，並在第一任期推動台美「經濟繁榮夥伴對話」，日前美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）訪問台灣友邦瓜地馬拉，也提及要促進投資讓瓜國經濟繁榮。針對軍費支出，林佳龍則回應，賴清德總統已經承諾會將我國國防支出提升到 GDP 3%，「美方各界反應正面」，回看蔡英文前總統 8 年任期，台灣國防預算近乎倍增，除兵役制度改革外，台灣也已著手強化全社會防衛韌性。

除了對美軍購以外，林佳龍指出，近期白宮聲明也連續兩週將「台灣承諾擴大對美投資」列為川普總統重要政績。林佳龍說，台灣一直在做許多事，但需要整合後才能夠順利地與川普的政策方向對接，他也強調，「外交不是為了美國存在，而是為了台灣國家利益」，因此更要努力找出台美互利的交集。

此外，黃暐瀚問到，近期美國國務院於官網更新台美關係現況，刪除「不支持台獨」文字引發各界關注，林佳龍也發表他的看法。林佳龍認為，台灣的國際外交關係「不需要凡事都提到中國」，他也以台美關係舉例，雙方是「非官方關係」，也有《台灣關係法》與「六項保證」作為依循。林佳龍也說，在外交空間中，美中台關係應該從冷戰時期的三角關係的思維中跳脫，台美關係並不用被框架於美中關係之下，「台美」與「美中」應該脫鉤，並藉此避免中國掌控話語權。