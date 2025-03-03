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超徵5000多億基層發酵 小店酸難怪只有國稅局不敢說沒錢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
超徵5000多億基層持續發酵，公園廟口老人多舉雙手贊成。記者周宗禎／攝影
超徵5000多億基層持續發酵，公園廟口老人多舉雙手贊成。記者周宗禎／攝影

政府去年超徵稅收5283億元，國民黨推「全民普發現金1萬元」，雖媒體多不再討論，但仍是不少聚集廟口、公園的老人家持續討論話題；市場則有商家不滿國稅局要求開發票，酸政府從上到下都叫窮，只有國稅局不敢說沒錢沒辦法工作。

1萬現金對許多基層百姓、尤其學生族群不是小數目，因為國民黨立委前幾天還宣稱會持續在立法院推動。基層民眾不論藍綠很多都支持，真有1萬連深綠的老人家都開心，只是不免質疑：國民黨是玩真的嗎？

「全民普發現金1萬元」引發街談巷議，連挺綠的老人家對平白可拿1萬也都樂觀其成，認為政府一定拿得出來。有不滿被迫要開發票的店家則嘲諷，最近各單位都在喊窮、沒辦法做事，「就沒聽到國稅局叫，原來惦惦抄這麼多錢，還有那麼多人到處站崗要查稅」。

林姓店老闆說，到今天政府各單位都在說預算被卡被砍、沒辦法做事，唯獨稅捐單位都沒有出來講半句話，真希望他們也出來說「因為預算被藍白卡了、我們沒辦法再辦徵稅業務了」。

每天出沒廟口的陳姓老人說，他當然支持民進黨，到現在都很懷念阿扁的老農津貼，現在基層的老人家很多都沒有子女孝順，老人年金現在「只夠每天買一個便當」，平常要靠親友接濟、慈善團體逢年過節送紅包，有1萬真的很好用。

國民黨 查稅 發票

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