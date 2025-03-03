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新制勞退分紅今天入帳囉 逾半數勞工逾2萬元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
2024年新制勞退基金運用收益為6989億7406萬餘元，若以1292戶有效專戶計算，約749萬戶勞工分配金額超過2萬元。聯合報系資料照片
2024年新制勞退基金運用收益為6989億7406萬餘元，若以1292戶有效專戶計算，約749萬戶勞工分配金額超過2萬元。聯合報系資料照片

根據勞保局最新統計顯示，2024年新制勞退基金運用收益為6989億7406萬餘元，若以參與收益分配的有效專戶約1292萬戶計算，約749萬戶勞工分配金額超過2萬元，其中超過5萬元者約467萬戶，勞保局已於今天完成收益分配並揭示於勞退個人專戶。

勞保局說，2024年新制勞退基金運用收益為6989億7406萬餘元，此次參與收益分配的退休金個人專戶約1292萬戶，逾半數勞工分配金額超過2萬元，約749萬戶（占58％），其中超過5萬元者約467萬戶（占36.2％）。

勞保局表示，由於個別勞工退休金繳納的時間及金額均不同，因此每名勞工實際分配到的收益金額也有所差異，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

勞保局說，勞工可使用勞保局提供的多元管道查詢個人專戶分配到的收益金額，自今日起可透過行動電話認證、自然人憑證、虛擬勞保憑證、行動自然人憑證、金融電子憑證、勞動保障卡至勞保局e化服務系統，或到勞保局各地辦事處臨櫃查詢。

此外，因收益分配資料傳輸至實體ATM需作業時間，故自明日起始可利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡或郵政金融卡至發卡銀行或郵局實體ATM查詢，而郵政金融卡須先至郵局簽署勞保局資料查詢服務同意書。

勞保 勞退基金

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