全球金融市場呈橫盤震盪格局 勞動基金1月收益率1.61％

勞動基金運用局3日公布2025年1月勞動基金最新績效。在全球金融市場呈現橫盤震盪格局下，截至今年1月底止，整體勞動基金規模為7兆1,287億元，評價後收益數為1,087億元，收益率1.61%。

其中，新制勞退基金運用規模為4兆6,810 億元，收益數為688.7億元，收益率1.47％；舊制勞退基金運用規模為1兆699億元，收益數為203.4億元，收益率2.30％；勞保基金運用規模為1兆1,454億元，收益數190.3億元，為收率1.94％。

受衛生福利部委託管理之國民年保險基運用規模為6,253億元，收益數為85.8億元，收率為1.54％。

勞動基金運用局表示，回顧1月金融市場表現， 因農曆年前旺季需求增加及備貨效應，國內景氣維持成長趨勢，美國 ISM 製造業新訂單指數及生產指數表現亦良好，然1月底受大陸人工智慧（AI）新創公司問世影響，造成科技及人工智慧類股表現疲弱，收斂市場部分漲幅。整體而言，1 月全球主要金融市場因面臨美國政策變化、人工智慧競爭白熱化及地緣衝突等多重不確定性因素呈現震盪格局。

勞動基金運用局指出，勞動基金以獲取長期穩健收益為投資目標，因此其運用透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產，同時配置於國內、外市場，藉以降低單一融市場波動對整體基金收影響。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近十年多（ 104~114.01） 平均收益率為6.96％，國保基金近十年多（104~114.01）平均收益率為7.51％，長期投資績效穩健。

展望未來，勞動基金運用局表示，世界銀行 （The World Bank）1月發布全球經濟展望報告指出，隨著全球通貨膨脹放緩及利率逐漸下降，預測今年和明年(2026)全球經濟成長將穩定在2.7％，但日益加劇的地緣政治衝突仍可能對全球經濟帶來變動風險，另國際貨幣基金（IMF）1月世界經濟展望更新報告，因美國強勁的經濟成長拉大與其他主要經濟體成長差距，預期今年全球經濟成長率為3.3％，較去年10月預測值高出0.1個百分點，但整體成長仍低於歷史平均水準3.7％，美國政策變化、地緣政治衝突，影響投資和消費信心，仍可能造成金融市場波動，帶來不確定性。 在國內方面， 國發會2月發布當前經濟情勢及景氣概況表示 ，2025 年受惠新興科技應用暢旺，國際大廠加碼對臺投資，加上勞動市場與內需消費表現穩健、通膨預期放緩等多重因素驅動下，我國經濟可望維持穩健成長。惟美國啟動新一波關稅措施、全球貿易壁壘加劇，加以地緣政治風險尚存，對國內經濟影響仍須密切留意。

勞動基金運用局指出，整體而言，美國政府經貿政策動向仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢，進而干擾貨幣政策決策，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷，皆為金融市場增添潛在風險 。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。