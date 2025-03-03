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無薪假最新統計增7家233人 勞動部：以製造業為主

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部今天公布最新無薪假統計，本次新增7家223人，主要是1家金屬機電工業因營運不佳而再申請實施187人減班休息。聯合報系資料照片
勞動部今天公布最新無薪假統計，本次新增7家223人，主要是1家金屬機電工業因營運不佳而再申請實施187人減班休息。聯合報系資料照片

勞動部今天公布最新事業單位實施減班休息（無薪假）統計，本次新增7家223人，主要是1家金屬機電工業因營運不佳而再申請實施187人減班休息，其餘則是各行業別微幅增減。

根據勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，本次事業單位計135家，實施人數2873人，與上期2月17日公布實施家數128家、實施人數2650人相比，本次家數增加7家，人數增加223人，多數事業單位之實施人數在50人以下。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員侯松延說，本次增加業別仍以製造業為主，其中製造業下的金屬機電工業為多，當中有一家網路伺服器和電源供應器的製造商，在這次申請實施減班休息187人，該業者已經持續實施長達3個月，主因為營運不佳，這次再度申請。

侯松延表示，除了製造業外，其餘行業別也有都是微幅增減的情況，例如批發零售業等，至於後續申請實施情況會有什麼變化，仍待持續觀察。

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