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美國啟動銅製品進口關稅調查 恐提高銅進口價格並帶動銅價走高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據路透社的報導，為重振美國的銅產業，美國總統川普發布命令將對進口銅產品加徵新關稅進行調查。白宮官員表示，具體關稅稅率將取決於調查結果，並強調川普傾向於關稅措施，而非進口配額。銅對電動車、軍事設備、電網及消費品等產業至關重要。

此外，美國能源資訊署表示，美國發電廠計劃在2025年淘汰約8.1吉瓦（GW）的燃煤發電能力，這大約是2024年淘汰產能的兩倍。印度國家電力公司NTPC表示，將在印度中部中央邦的可再生能源項目上投資超過230億美元，以擺脫對化石燃料的依賴。該公司與州政府簽署投資協議，該投資協議涵蓋太陽能、風能、抽水蓄能和其他碳中和能源的項目。

值得留意的是，賽普勒斯能源部長表示，阿布達比國家能源公司旗下的子公司－塔卡能源公司TAQA有興趣投資並支持該國正在開發的電力連接項目。該項目為大海互連（GSI）電纜項目，將連接歐洲的輸電網絡至塞浦路斯，該項目將耗資19億歐元，隨後將延伸至以色列。

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