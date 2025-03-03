美國敲響關稅戰鼓 貿易疑慮使油價承壓

街口投信表示，美國將啟動對加拿大與墨西哥25%關稅、對中國大陸進口產品在目前10%關稅基礎上再加10%，使市場擔憂美國通膨、波動風險及國際貿易需求衰退而使油價走弱，2月布蘭特原油全月下跌約3.8%。

高盛在上周三（2月26日）發布報告，美國的關稅計劃可能在長期使美國能源和金屬產能提升；並預計10%關稅不會大幅推高WTI原油和布蘭特原油價格。高盛基於美國政府的能源主導地位和自主能力的雙重目標，預期2025年布蘭特原油價格70-85美元區間，並認為該價格區間有利於美國原油供應增長。

烏克蘭總統澤倫斯基上周五（2月26日）與美國總統川普會談，雙方原定簽署美國對烏礦產合作文件，被視為邁向俄烏和平協議的重要基礎；然而全球矚目之下，雙方不歡而散，後續的俄烏協議也受到延宕。

路透社對 41 位經濟學家和分析師調查原油展望，預測基本持平，由於全球充足的供應（尤其OPEC國家有大量閒置產能）和俄羅斯與烏克蘭可能達成的和平協議將抵消美國制裁伊朗與委內瑞拉的影響。俄烏若能達成和平協議將使油價短期面臨壓力，然而長期的影響可能有限，原因包括OPEC+的減產紀律、俄羅斯的原油供給增加有限、美國持續啟動戰略原油儲備等因素可能支撐油價。