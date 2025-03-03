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海外生產比逆轉 官員：待觀察
近年全球供應鏈大轉移，我國外銷接單海外生產比也出現明顯變化。經濟部統計指出，去年我海外生產比降至百分之四十八點六，為十五年來最低。經濟部表示，主因受惠於ＡＩ需求擴增強勁，ＩＣ設計、伺服器、以及半導體先進製程在台擴產，拉高整體接單國內生產比率。
至於川普二點○投資美國趨勢下，國內ＡＩ伺服器業者表態將赴美投資，是否會影響海外生產比走勢？官員指出，這要觀察廠商產能調度情況，是否擴大在美國投資，進而調節在國內生產，但這情況尚未發生。
資訊通信產品向來海外生產比最高，經濟部官員表示，ＡＩ需求擴增強勁，ＩＣ設計、伺服器、筆電及網通產品廠商因此擴大國內生產比重。
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