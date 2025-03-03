川普2.0 我對美投資將大成長

隨著全球政經局勢轉變、供應鏈轉移，美國已成為我最大海外投資地。經濟部投審司統計，去年我國核准對美投資件數一一七件、年增百分之卅，核准投資金額一四一點二六億美元創新高，年增百分之四十五點七八，其中光台積電對美投資就占了一二五億美元。

在川普二點○時代下，專家表示，我對美投資將進入大成長時代。

中經院副院長王健全表示，川普一點○目標是「離開中國」，川普二點○則是要「擁抱美國」，他預期，半導體及晶片製造、ＡＩ伺服器、電動車供應鏈、生技等毛利較高的產業，恐怕都會移到美國生產。此外，美國品牌商Apple、Tesla都宣布回美國製造，旗下台廠供應鏈應該也會跟進。

投審司去年核准對外投資案件七八二件、金額四四九點三二億美元。其中核准對美國投資金額一四一點二六億美元，創歷年新高，較二○二三年九十六點九億美元成長百分之四十五點七八。這也是自二○二三年起，美國連續第二年成為我最大投資地。自從一九五二年至二○二四年底，累計核准對美投資金額四七五點四二億美元。

中經院分析，在川普一點○之前，我對美國投資在我對外投資國家中，排名落在第七至第九之間；在美中貿易戰之後的二○一八年，竄升為我第二大投資國，二○二○年上升為第一名。二○二一年我對美投資又趨緩，二○二二年回升到排名第二。二○二三年及二○二四年美國都是我對外投資第一名。

在美中貿易戰之後，加上美國擴大基礎建設，我科技及傳產大廠陸續進駐美國，資料顯示，包括大陸建設、緯穎科技、長春石化、國巨、英業達、台塑集團、仁寶、和碩、研華、上銀、漢唐等，其中最大規模是台積電二○二○年在美國設廠，並陸續對亞利桑納廠增資。

在川普二點○重振美國製造業的要求下，外界預期台積電將持續擴大在美國投資行動；加上電電公會理事長李詩欽日前透露我伺服器業者將赴美投資。王健全認為，我對美國投資今年會持續成長，而且是快速成長。

王健全表示，台廠赴美投資的好處是當地有市場，接近客戶，並且能避開關稅課徵；此外，赴海外投資也有地緣政治的考量，「這部分不是用成本效益考量」。

他說，川普強調國家安全，因此包括ＡＩ晶片、伺服器、電動車、以及生技產業都有移到美國生產的壓力，這些都是國內毛利較高的產業。