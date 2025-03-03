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全球供應鏈大轉移 海外生產比...15年最低
近年全球供應鏈大轉移，台灣外銷接單海外生產比也出現明顯變化。經濟部統計，去年台灣海外生產比降至48.6%，為15年來最低。
經濟部表示，主因受惠於AI需求擴增強勁，IC設計、伺服器及半導體先進製程在台擴產，拉高整體接單國內生產比率。
至於川普2.0投資美國趨勢下，國內AI伺服器業者表態將赴美投資，是否影響海外生產比走勢？對此官員認為，這要觀察廠商產能調度情況，是否擴大在美國投資，進而調節在國內生產，但這情況尚未發生。
外銷訂單包括「國內生產」及「海外生產」，海外生產比下降，代表國內生產占比提升。去年台灣海外生產比降至48.6%，代表著100元外銷接單中，有逾51元是在國內生產，僅48.6元是在海外生產。國內生產比再度超越海外。
各業中，去年資訊通信業海外生產比降至81%，電子產品海外生產比降至38%，雙雙寫下18年來最低。前者由2018年的94%大幅回落，後者由2017年45.5%回落，是整體接單海外生產比下降主因。
資訊通信產品向來海外生產比最高，經濟部官員分析，受惠於AI需求擴增強勁，IC設計、伺服器、筆電及網通產品廠商擴大國內生產比重；受惠AI及高效能運算需求強勁，台灣半導體產業鏈完整，先進製程不斷擴產，進而提高電子產品國內生產比。
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