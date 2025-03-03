台灣去年對美投資額創新高 連二年穩居台廠布局最大地點

經濟部投審司統計，去年台灣核准對美投資件數117件、年增30%，核准投資金額141.26億美元，創歷史新高，年增45.78%，光是台積電對美投資就占125億美元。在川普2.0時代下，專家表示，我國對美投資將進入大成長時代。

隨全球政經局勢轉變、供應鏈轉移，美國已成台灣最大海外投資地。中經院副院長王健全表示，川普1.0是「離開中國」，川普2.0則是要「擁抱美國」，預期半導體及晶片製造、AI伺服器、電動車供應鏈、生技等毛利較高產業恐都會移到美國生產。此外美國品牌商Apple、TESLA都宣布回美國製造，旗下台廠供應鏈恐也會跟進。

經濟部投審司去年核准對外投資案件782件、金額449.32億美元。其中核准對美投資金額141.26億美元，創歷年新高，較2023年96.9億美元成長45.78%。這也是自2023年起，連續第二年美國成為台灣最大投資地。

中經院分析，在川普1.0之前，台灣對美國投資在各國排名落在第七至第九間；美中貿易戰後的2018年，突竄升為第二大投資國，2020年上升為第一名。2021年對美投資又趨緩，2022年回升到排名第二。2023年及2024年美國都是台灣對外投資第一名。

在美中貿易戰後，加上美國擴大基礎建設，台灣科技及傳產大廠陸續進駐美國，資料顯示包括大陸建設、緯穎科技、長春石化、國巨、英業達、台塑集團、仁寶、和碩、研華、上銀、漢唐等，其中最大美國投資案是台積電2020年在美國設廠，並陸續對亞利桑那廠增資。

在川普2.0重振美國製造業要求下，各界預期台積電將持續擴大在美投資；加上電電公會日前宣布，伺服器業者將赴美投資。王健全認為，2025年我對美國投資仍會持續成長，且是快速成長。

王健全分析，台廠赴美投資好處是當地有市場，接近客戶，且避開關稅課徵；此外赴海外投資也有地緣政治考量，「這部分不是用成本效益考量」。他表示，川普強調國家安全，因此包括AI晶片、伺服器、電動車、生技業都有到美國生產的壓力，這些都是國內毛利較高的產業。

據統計，2024年美國是我最大海外投資地之外，日本、新加坡也是台灣海外主要投資地。去年核准對日本投資金額為54.9億美元、成長24倍；對新加坡投資金額58.06億美元，成長138.19%。其中對日投資金額大幅成長即是因台積電（2330）增資日本熊本廠。