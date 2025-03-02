勞動部勞工保險局LINE官方帳號上線！加入好友 重要資訊不漏接

勞動部表示，鑑於智慧手機及通訊軟體普及，LINE已成為民眾最廣泛使用的通訊軟體，為了讓更多民眾能瞭解自身的勞動權益等，勞保局於今年正式推出LINE 官方帳號，將民眾最常用的服務及熱門活動整合至主選單，並主動推播勞保、就保、職災保險及勞工退休金等勞動保障重要訊息，讓您輕鬆掌握勞動權益資訊。

勞保大小事，一LINE就搞定！主選單提供六大熱門服務，一鍵直達真方便：

一、申辦及查詢：連結至勞保局e化服務系統，完成身分認證後，即可查詢自己的投保、勞工退休金專戶及請領資料，還能申辦相關給付。 二、簡易試算：輸入簡單資料，立即試算保險費、給付及退休金金額。 三、辦事處服務：可即時觀看勞保局各地辦事處臨櫃叫號進度、辦理網路預約取件、線上報名業務說明會，及查看辦事處地址電話，方便民眾就近洽公。 四、業務專區：提供勞保、就保、職災保險、勞工退休金等各項業務詳細資訊。 五、熱門問答：彙整最常見的勞動保障問題，快速解答您的疑惑。 六、活動專區：邀請好友加入、不定期舉辦好友互動遊戲及抽獎等。

勞保局表示，立即加入勞保局LINE 好友，隨時關注勞保局LINE，重要資訊不漏接，還有機會抽好禮。加入方式如下：