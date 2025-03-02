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溫管基金管理會預計上半年組成 討論碳費運用

中央社／ 台北2日電

排碳大戶明年起將正式繳交碳費，初估金額上看新台幣60億元。環境部表示，由於基金管理也需要符合預算流程，因此今年上半年會完成溫管基金管理會組成，並提下一年度的概算。

環境部表示，排碳大戶明年起將正式繳交碳費，初估金額上看60億元。為妥善運用碳費，去年預告修正「溫室氣體管理基金收支保管及運用辦法」，已於今年1月正式生效、施行，碳費如何運用，需要由「溫室氣體管理基金管理會」討論。

環境部次長施文真告訴中央社記者，目前程序已經進入徵詢各機關及民間團體代表的階段，會在今年上半年完成組成並討論基金運用。

施文真解釋，基金運用須符合預算流程，今年要提下一年度的概算，而溫管基金的運用必須提到管理會討論，因此，就時程安排，一定要在上半年組成並報告，「是一定會完成」。

碳費收費辦法中設有「高碳洩漏係數」，若符合條件的產業可適用，初期相當於碳費打2折，但有哪些產業目前仍未定案。

施文真表示，環境部和經濟部會就最新的產業關聯統計討論，後續環境部會公告準則，其中包含計算方式、認定標準等，希望能加快作業，仍然以上半年為目標，因為現在已經開始讓各企業提自主減量計畫，如果高碳洩漏的準則能盡快完成，也方便企業計算是否符合標準。

施文真說，絕大部分，包含韓國、歐盟等進行總量管制及排放交易的國家，高碳洩漏的產業包含鋼鐵、石化、水泥等，因為排放密集度、貿易密集度都高，也就是國內排放量高，且面臨國際競爭壓力也高的產業。

環境部 碳費

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