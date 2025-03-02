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央行20日理監事會估利率連4凍 預留空間防關稅衝擊

中央社／ 台北2日電

中央銀行將於3月20日舉行第1季理監事會，此為美國總統川普上任以後，首場央行理監事會，市場預估，央行不論利率還是房市管制，都將按兵不動、預留子彈，若川普關稅大刀揮出後，對台灣物價或是實體經濟造成衝擊，才有足夠的政策應變空間。

今年1月20日，川普正式入主白宮，上任首日便簽署一連串行政命令，展現強人作風。川普2.0強勢來襲，勢必擾亂金融市場，牽動實體經濟，帶給全球主要央行極大挑戰。

台灣央行將於3月20日舉行首場理監事會，在此之前，川普已宣布對中國、加拿大、墨西哥加徵關稅，並聲稱祭出「對等關稅」；由於川普先前屢次劍指台灣半導體，外界普遍認為，台灣很可能在這波對等關稅的名單當中。

「物價可能不是央行目前最關注的事，而是川普導致經濟波動帶來的不確定性」，台經院所長吳孟道指出，目前主要機構多預測今年台灣消費者物價上漲率（CPI）在2%以下，經濟成長率則在3%之上，在此情境下，央行不需要積極調整利率，利率「連4凍」的機率頗高。

吳孟道直言，央行利率不動的核心概念是保留彈性空間，因為「大家都不知道川普會出什麼招」，市場認為美國一定會掀起關稅戰，但實際內容、範圍、稅率多少，都還不清楚，從目前資訊看來，美國最快4月祭出對等關稅，台灣很難躲掉，屆時不論金融或是實體經濟，都可能受衝擊。

央行肩負物價穩定的法定職責，根據先前公布的央行理監事會議事錄，部分理事持續關注通膨議題，近日也有央行理事提到，立法院刪減挹注台電的預算，加上台電累計虧損逾新台幣4000億元，電價恐有不得不漲的壓力，進而推升通膨，因此央行「沒有降息空間，反而有升息壓力」。

不過吳孟道認為，現在民眾對物價「有抱怨但傷害還沒那麼深」，央行更擔心的是，一旦川普關稅大刀揮下，波及台灣出口，到時企業放無薪假，對台灣經濟傷害更大。

中央大學經濟系教授吳大任認同電價上漲會帶來通膨壓力，但他也說，川普若掀起關稅戰，全球貿易量下降，景氣轉為低迷，原物料需求隨之下滑，屆時國際農工原料價格走跌，便能抵銷國內因電價調漲產生的通膨壓力。

吳大任並指出，川普可能在4月宣布對等關稅內容，台灣很可能在名單當中，屆時是25%關稅，還是100%，不確定性太大，如果往壞的方向發展，屆時台灣最嚴峻的課題不是通膨，而是救經濟，央行自然不宜在3月理監事會輕舉妄動。

至於房市管制，吳孟道直言，當景氣不好，房市也會跟著下來，以目前大環境來看，央行同樣不用急於對房市出手，專注於未來可能的不確定性，以靜制動，預留子彈，會是更妥適的做法。

央行 川普 關稅

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