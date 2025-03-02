川普關稅如何影響台灣 學者揭2成長引擎恐受波及

美國總統川普尚未對台灣揮出關稅大刀，主計總處便已下修今年台灣經濟成長率至3.14%，顯見今年經濟成長「保3」確實有挑戰。學者提醒，川普關稅不只打擊出口，更須留意未來可能發生的投資替代，恐讓台灣近年好不容易重新啟動的經濟引擎熄火。

主計總處2月26日公布經濟預測，由於去年經濟表現亮麗，墊高基期，加上立法院刪減預算，削弱政府消費及投資動能，下修114年經濟成長率至3.14%，較去年11月的預測值減少0.15個百分點。

隨著2025年揭開序幕，美國總統川普也強勢入主白宮，上任首日就簽署大大小小的行政命令，且屢次表達對於不公平貿易的不滿，揚言以關稅制裁，這讓出口導向且對美貿易順差迅速擴增的台灣憂心忡忡。

觀察美國2024年貿易逆差來源，去年全年貿易逆差規模1.2兆美元，年增約2000億美元，逆差來源第1名是中國，金額為2954億美元，第2是墨西哥、第3是越南，都有千億規模，台灣名列第6。

2023年，台灣為美國貿易逆差的第10大來源國，去年一舉跳升至第6名，金額超越日韓，年增261億美元，增加金額是全球第一，年增率54.6%更僅次於瑞士。

台經院景氣預測中心主任孫明德直言，從上述這2項數據， 可以推論台灣基本上躲不掉川普的威脅。

不過主計總處甫公布的經濟預測，關於川普關稅對經濟的影響是參考牛津經濟研究院（Oxford Economics）2月最新預測資料，牛津經濟學院認為，雖然美國接連推出加徵關稅措施，但可能因啟動協商而暫緩或縮小範圍，估實際政策力道對各國經濟衝擊有限，預測114年全球經濟成長2.7%，僅較前次預測小幅下修0.1個百分點。

孫明德也說，解讀川普言論時，必須認知到川普1.0與2.0有極大差異，前者重點放在貿易戰，後者將關稅視為手段，目的在於獲取想要的戰略物資。

孫明德進一步指出，外界在看川普新聞時，或許會覺得「霧煞煞」，怎麼關稅措施才剛講完，沒幾天就轉彎，仔細探究會發現，川普「髮夾彎」往往是發生在美國公布經濟數據時，因為2026年美國迎來期中選舉，川普高度關注物價變化，會非常審慎處理關稅措施，避免推升通膨，衝擊美國經濟。

「關稅不是他想要的，而是策略的一部分」，孫明德直言，川普前一任期對中國祭出關稅制裁，接著拜登執政，並沒有終止關稅戰，但美國貿易逆差至今仍未改善，顯見關稅無助於改善貿易逆差。

有了前次執政經驗，川普2.0捲土重來，繼續高舉關稅大刀，但更有謀略。孫明德指出，川普目標是獲取戰略物資，包含礦物、能資源、航道，甚至晶片，這便是川普劍指台灣半導體、施壓台積電的原因。

攤開台灣近年經濟表現，出口、投資扮演2大經濟引擎，前者靠著半導體等高科技產業締造亮眼成績，後者則是在美中貿易戰後，台商大舉回流，讓台灣投資大爆發，經濟體質更為強健，雙引擎驅動之下，近年的經濟成長率多高於全球平均值。

然而，川普關稅戰再次開打，中央大學經濟系教授吳大任提醒，除了直接衝擊台灣出口，今年經濟成長率面臨保3挑戰，影響可能不止於此，「現在還沒談到怎麼對付台灣，晶片課稅25%還是100%，但很確定的是，川普希望製造業回流美國」。

在川普的關稅威嚇下，台灣製造業已經啟動因應策略。電電公會理事長李詩欽日前透露，台灣7大AI伺服器代工廠近期陸續赴美國德州考察，預計在川普上任百天、5月左右，便會有AI伺服器廠商宣布加碼投資德州。

吳大任直言，近年台灣民間投資多仰賴半導體、特別是台積電，如果台積電在內的高科技大廠擴大赴美投資，未來2、3年民間投資引擎逐漸熄火，對後續的生產、就業帶動效果也將消失，「對台灣影響非常深遠」。

過去一年，台灣對美貿易順差飛躍式成長，被川普列入加徵關稅名單可能性極高，孫明德認為，已有中國、歐洲、丹麥等例子在前，中國、歐洲採「以牙還牙」策略，因為對美進口不少，握有反制籌碼，但這不適合台灣。

至於丹麥，川普就職前夕曾與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）通電話，儘管佛瑞德里克森提出兩國可就礦藏探勘與軍事基地等採取更多合作，但她表明格陵蘭是非賣品後，川普態度旋即變得咄咄逼人，歐洲官員以「氣氛火爆」形容此次通話。

孫明德認為，丹麥「一下子就把底牌亮出來」，反而被川普斥責，因為這讓川普認為可以要更多。細究川普談判策略，多是先提出非常誇張或匪夷所思要求，以此為起點逼對方談判，舉例來說，當你底線是10元，對方卻開口直接喊100元，不論最後談到多少，對方都是贏家。

「先全盤答應再哭窮」，孫明德認為，談判之初要釋放誠意，過程則要討價還價且不能亮出底牌，最好是以其他方式如採購美國武器、天然氣，換取降低關稅傷害，「必須認知到，關稅也不是（川普）想要的」。