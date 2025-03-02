台電1月又虧97億 電價恐漲

台電最新成本結構出爐，一一四年一月虧損九十七億元，且台電自行評估今年還會繼續虧損，四月電價恐怕還有再漲的理由。電價審議會委員許舒博表示，累虧四千多億元的台電若沒有政府補貼，電價難以避免調漲，為難的是，「這次究竟要漲哪一類用戶？」

台電今年一月每度售電成本三點九七七五元，比一一三年自編決算每度售電成本三點七一一三元，還高出○點二六六二元；每度平均電價三點三八二二元，低於一一三年的三點四八二七元，每度售電虧損從去年的○點二二八六元擴大至今年一月的○點五九五三元，每度售電虧損高出○點三六六七元。

一一三年追加預算一千億元及一一四年預算一千億元補貼，台電計畫都落空，是否導致今年四月電價必得調漲？

身為電價費率審議會委員之一的商總理長許舒博表示，一般公司若是虧損四千多億，早就關門了，沒有銀行會貸款給這種公司，現在的台電屬於不正常公司型態，需要靠政府補助才能繼續營運。

許舒博表示，台電經營上很大的問題就是綠電買得太貴，但綠電價格固定（對標政府再生能源躉購費率制度），難以降低購電成本，最近這幾次的審議會中，委員多次要求台電應該從能源多元化著手，改善成本結構，設法節省成本，委員要求台電提出節本方案，但台電一直無法提供。

許舒博說，沒有政府一千億元補貼，電價勢必要漲，但這次要漲誰？要調漲住宅用電？商業用電？還是工業用電？這就是委員們會討論的議題了，委員們也是很無奈。

經濟部長郭智輝日前表示，沒想到立法院刪掉一一四年補貼台電一千億元的預算，台電必須想辦法改善財務，「這跟電價是否有正相關？也是有一點相關，但不是絕對相關」，漲價不是經濟部的事，須由電價審議會決定。

電價審議會三月底前須開會決定四月電價是否調漲以及調漲幅度，不過，電價審議委員截至目前為止尚未接獲會議通知。

中央大學經濟系教授吳大任指出，電價已連續四次調漲，主要調漲對象是針對工業用電，目前台灣的工業電價較競爭對手國已幾無優勢，如果此次電價調漲再針對工業的話，可能就會影響廠商留在台灣的意願，尤其是現在要面對川普的高關稅政策壓力。

川普以高關稅對廠商施壓，再以美國調降公司稅率至百分之十五為誘因，吸引廠商移往美國投資。吳大任說，此舉對廠商有一定的吸引力，廠商留在台灣，不僅公司稅（營所稅）率百分之二十，電價又被節節調漲，如果再漲上去，可能就會影響到投資意願，像是半導體廠等用電大戶，除了要負擔愈來愈高的電價之外，還要承擔供電不穩定的風險。