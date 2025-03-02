2月出口熱 挑戰連16紅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
出口示意圖。 路透
出口示意圖。 路透

財政部7日將發布最新出口統計，因春節落點差異，2月工作天數較去年同月增四天，2月出口規模估達365億至377億美元，年增率介於16%至20%，連16紅可望達陣。

財政部日前公布元月出口時表示，全球市場需求仍然穩定，特別在AI應用熱潮帶動下，台灣半導體產業持續受惠，相關供應鏈訂單暢旺，不過仍要關注地緣政治風險與全球經濟變數對外貿的潛在影響。

展望今年出口趨勢，財政部認為，AI仍是科技產業主旋律，創新科技與AI發展趨勢不變，加上台灣半導體產業擁有先進製程與產能優勢，全年出口仍可正向看待。

近一年進出口統計
近一年進出口統計

需要關注的是，去年出口基期已墊高，今年增幅可能較為收斂，預計全年出口年增率將落在中高個位數，台灣外貿仍須注意兩大變數。

首先是美中貿易關係仍處於對抗但未破裂的局面，尤其川普重新執政，普遍認為美中經貿交鋒只會加劇；其次，AI應用雖是目前出口重要支撐，但未來發展續航力仍是關鍵，若市場需求趨緩，勢必影響台灣出口表現。

短期來看，由於農曆春節落點不同，今年2月工作天數相較去年增加四天，預估出口規模將達365億至377億美元，年增率介於16%至20%，確定可連16個月維持正成長；至於前二月合計數，雖出口規模不會創新高，但年增率預估平均落在9.7%至11.5%之間，表現相當不錯。

不過財政部提醒，3月出口增幅可能受到基期影響而趨緩。去年3月出口回溫，金額達418億美元，因此今年成長空間相對受限。

整體而言，財政部認為，台灣出口仍可維持成長，但增速可能趨於溫和。未來將持續觀察美中貿易情勢、AI應用發展及全球經濟變數。

以整體第1季而言，財政部表示，國際間貿易限制措施及關稅政策、地緣政治衝突等，仍為總體前景帶來相當不確定性，不過全球景氣延續溫和成長態勢，以及人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求維持強勁，有助維繫出口動能，第1季可望續呈穩定成長。

半導體

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