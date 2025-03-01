配合政府穩定物價 中油：3月桶裝瓦斯價格不調整

台灣中油公司今天宣布，自2日凌晨零時起，3月分家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格，皆不調整。

台灣中油表示，液化石油氣類的價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。

台灣中油指出，依公式計算結果，114年3月分液化石油氣每公斤應調降新台幣1.4元，但為配合政府穩定物價政策，尚未調足的吸收金額達每公斤17.4元，故114年3月分液化石油氣價格不調整，先回補部分吸收金額。

台灣中油表示，另未回補的吸收金額每公斤16元，將於日後國際價格跌價時再行回補。