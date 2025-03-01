超高齡時代來臨 《全球中央》看退休新機會

台灣今年正式邁入超高齡社會，每五人就有一人以上是老年人口。當壽命延長，退休不再是終點，而是新選擇的起始之際，政府也加速推動《中高齡者及高齡者就業促進法》以為因應。《全球中央》封面故事〈超高齡社會〉探討全球如何應對高齡化挑戰，並挖掘其中蘊藏的機會。

高齡人口占比從7%到14%，法國走了126年，德國走了40年，台灣卻只花25年。更驚人的是，高齡人口比例從14%邁向20%的超高齡社會，台灣只花七年，老化速度堪稱世界第一。

台灣今年正式步入超高齡社會，每五人就有一人以上是老年人口，勞動力快速向65歲以上傾斜。立法院去年修法通過推動部分工時模式、允許勞雇雙方協商延後強制退休年齡，都是為了促進中高齡就業。

為因應超高齡社會來臨，法國正研擬對策，包括設立年長者專用的無期限工作合約，給予雇主更多彈性與減免，鼓勵聘用年長者；其次，引進年長者指數，以兩性指數為範本，規定企業僱用一定比例長者，同時搭配對雇主的獎懲機制。

隨著戰後嬰兒潮大量退休，德國也面臨嚴峻的勞動力短缺。從柏林的幼兒園到汽車製造工廠，都可以看到退休長者重返職場，貢獻自己累積一生的經驗。

「迷你工作」也是適合退休者靈活再就業的選擇。在德國，每週工時最多10小時的「迷你工作」，雇主僅需為雇員支付最低限度的養老保險費，雇員則免除社會保險繳納義務，既降低雇主人事成本，又讓退休者賺取額外收入。

封面故事〈超高齡社會〉探討法國、德國與瑞典因應高齡時代的策略外，也深入了解存款跟不上退休腳步的美國社會、日本爺奶追星人老心不老、韓國研議新增百萬老人就業機會，以及台灣六福集團如何讓中高齡回流，解決企業人才荒。

立陶宛，波羅的海三小國之一，無畏強鄰俄羅斯威脅，勇於聲援烏克蘭，這是世人的印象。你不知道的是，這個強悍的北歐小國擁有幸福職場，人人有20天的年假，沒有加班文化，週五還可提早下班，當了爸媽的員工更有家庭照顧假等，這些假都有薪或是有補助。

最新的調查指出，歐洲最容易被扒手偷竊的旅遊國家景點，義大利首都羅馬位居第一。旅居羅馬多年的記者，見多了光怪陸離偷拐搶騙案，要向讀者分享刀割不破、內藏暗袋扣鎖的「專業防盜包」、加掛行李鏈鎖等各式防扒防詐技巧。

《全球中央》特闢〈開箱地球村〉單元，透過分布世界五大洲記者的在地觀察，從台灣人的角度，分享在異鄉食衣住行育樂、社會制度、各式見聞與文化衝擊。

本期〈看世界〉一起悠閒走逛各國最美街道。先到布拉格聶魯達街，感受文學藝術的迷人風情，再到古老阿拉伯風情的開羅汗哈利利市集、國際名店與音樂劇院集聚的馬德里格蘭大道、彩傘滿布天空的葡萄牙阿格達、宛如回到文藝復興時期的羅馬念珠商街、美不勝收的首爾德壽宮石牆路，以及在時尚商圈驚見彩繪叢林的吉隆坡亞羅街。

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