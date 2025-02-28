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高球具代工大廠大田啟動越南投資 新廠預計第4季投產

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
高爾夫球具代工廠大田於27日為越南廠舉行動土典禮 ，將於今年第4季投產。照片／大田提供
高爾夫球具代工廠大田於27日為越南廠舉行動土典禮 ，將於今年第4季投產。照片／大田提供

因應川普對中國加徵關稅，高爾夫球具代工廠大田（8924）雙管齊下布局越南新產能。27日為越南廠舉行動土典禮，將於今年第4季投產；同時，目前先租用鄰近既有廠房進駐設備，預計6月試量產，初期每月產能為10萬支。

大田表示，該公司多年前早已赴越南平陽省寶鵬工業區購得一塊占地1.84萬坪土地，以備不時之需。而基於分散地緣風險的考量，打算以該用地作為基地，啟動越南新廠投資案，投資額為1,000萬美元（約新台幣3.2億元）。

而歷經越南公司去年10月間成立，並發包廠房興建工程，27日舉行開工動土典禮，開始啟動新廠區打造，預計工程期為6個月，8月份完成主體建築後，接續進行設備安裝和測試，最快今年第4季投產。

在此同時，為因應美系品牌客戶希望盡快從越南出貨到美國市場的期待，該公司目前已在該工業區內租得一處既有廠房，正進行設備投入作業，並展開人力招募和培訓作業，目標自今年6月試營運，初期每月產能為10萬支。

據了解，大田越南新廠區第一階段的月產能為30萬支，未來再視美系、日系品牌客戶群需求和市場發展變化逐步擴大產能。

對於今年的營運走勢，大田認為，今年上半年的表現仍需持續觀察；不過，下半年隨越南新廠產線運作，滿足美系客戶的出貨需求，屆時，營運表現會逐步爬升，全年以營收雙位數年增率為目標。

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