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中油公布3月份國內天然氣價格 電業用戶漲3%、工業用戶漲10%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
中油28日宣布，依據政府核定之天然氣價格公式計算，3月份各類用戶天然氣價格均應調漲，惟考量照顧民生及配合政府穩定物價政策，民生用戶氣價不調整，由中油吸收；至於電業用戶調漲3%，工業用戶平均調漲10%。圖／本報資料照片
中油28日宣布，依據政府核定之天然氣價格公式計算，3月份各類用戶天然氣價格均應調漲，惟考量照顧民生及配合政府穩定物價政策，民生用戶氣價不調整，由中油吸收；至於電業用戶調漲3%，工業用戶平均調漲10%。圖／本報資料照片

中油28日宣布，依據政府核定之天然氣價格公式計算，3月份各類用戶天然氣價格均應調漲，惟考量照顧民生及配合政府穩定物價政策，民生用戶氣價不調整，由中油吸收；至於電業用戶調漲3%，工業用戶平均調漲10%。

中油表示，近期氣溫持續較往年寒冷，各國天然氣需求大增，導致全球液化天然氣（LNG）現貨價格創下112年10月以來新高。另因歐盟制定天然氣儲存法規，強制要求歐盟成員國在每年11月前須將天然氣存量維持在9成以滿足冬季用氣需求，歐洲天然氣進口業者為回補庫存，與亞洲國家搶購LNG，推升我國LNG進口成本。

中油表示，截至今年1月累積虧損達704億元，逾資本額二分之一。去年政策性吸收金額736.65億元，天然氣吸收金額高達355.82億元。今年1月政策性吸收金額62億元，天然氣吸收金額29億元。

考量公司負債比高達93%，財務負擔沉重，為避免虧損持續擴大，並適度反映部分氣源成本，3月份電業用戶氣價調漲3%，工業用戶（含合格汽電共生系統及公用天然氣事業售予工業用戶）氣價平均調漲10%，調整後仍低於成本，其他未調足部分持續由中油吸收。

中油表示，此次電業及工業用戶的氣價調整旨在符合公平、合理及使用者付費原則，並減少對各類用戶之補貼，各用戶別天然氣產品價格及氣費計算方式，請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。

中油 天然氣 歐盟

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