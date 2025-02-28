哈日族快買日圓！瑞銀看好日圓將升值 今年底會到「這」目標價

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）28日上調2025年6月日圓匯率目標價，由原先的156上修至148，今年底目標價也從149升抵145，2026年3月的目標價為142。

瑞銀認為，美國經濟資料喜憂參半，以及美國新任財長貝森特抑制長債收益率的努力，促使美債收益率回跌。而日本強勁的增長和通脹資料強化了市場對央行政策進一步正常化的預期，推動日債收益率走高。

瑞銀預期，日圓在今年底前將持續升值，今年底前將達到145日圓，2026年3月為142。

瑞銀表示，日圓今年大幅升值後，接下來的升值速度將放緩，主要基於三個原因，首先，日圓淨多頭頭寸已達「擁擠」水準，短期內可能限制日圓的上漲勢頭；其次，聯準會溫和降息（即2025年兩次降息），並不表明日圓匯率會大幅升值；最後，瑞銀認為日本政府的目的是，日圓和日債收益率有序上升。日本財務大臣加藤勝信近期發出警示稱，債券收益率走高將加重政府的財政壓力。而日本央行總裁植田和男表示，倘若債券收益率急升，央行準備隨時進場購買國債。